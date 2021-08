Realme ha lanciato un mouse perfetto per il suo notebook

La grande attenzione intorno ai primi laptop di Realme ha aperto scenari di mercato molto importanti, ampliando la scelta che si può fare in merito all'acquisto di un PC. Ma un buon notebook è tale anche con gli accessori e Realme non ha perso tempo, lanciando il primo mouse wireless del brand ad un prezzo molto competitivo.

Realme Silent Wireless Mouse: tutto sul primo mouse del brand

Guardando all'estetica, ci rendiamo conto di avere a che fare con un semplice mouse wireless ma questo non implica che possa risultare elegante e giovanile allo stesso tempo, grazie ai colori nero e l'iconico giallo. La struttura è sicuramente lineare ed omogenea, con la parte superiore che riporta i tasti “intagliati” che circondano la rotellina metallica. Inoltre, è molto leggero, pesando appena 62 grammi, quindi facilissimo da trasportare praticamente ovunque.

Andando nello specifico delle sue caratteristiche, Realme promette una corsa molto fluida e soprattutto una regolazione DPI variabile dagli 800 ai 1600 DPI. Per l'alimentazione, il Silent Wireless Mouse è spinto da una batteria removibile, una pila per intenderci, che può portare fino a 8 mesi di durata una singola carica. Essendo senza fili, va connesso l'adattatore USB al PC o al laptop per ricevere il segnale 2.4 GHz.

Il nuovo Realme Silent Wireless Mouse è attualmente disponibile solo in Cina, ad un prezzo di circa 9€ (69 yuan). Non è escluso che possano estendere la disponibilità di questo accessorio anche all'India e all'Europa, ma bisognerà attendere (soprattutto per la seconda ipotesi) la disponibilità del Realme Book.

