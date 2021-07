Realme Beard Trimmer e Trimmer Plus: ufficiali i primi rasoi elettrici del brand

Il target di Realme sembra ormai chiaro: essere l'alternativa principale di Redmi e POCO, ma anche Xiaomi Mijia al di fuori della Cina. E se in quanto a smartphone e sub-brand ci siamo, anche lato ecosistema si delinea un bel catalogo di prodotti, come il primo rasoio elettrico Realme Beard Trimmer, che vede anche una sua versione Plus.

Realme Beard Trimmer: tutti i segreti del rasoio elettrico

Così come avvenuto per il primo robot aspirapolvere e l'illuminazione, lo stile del rasoio elettrico Realme è pressoché essenziale, senza fronzoli e mirato sicuramente all'utilizzo. A differenza del Vacuum, non ci sono riferimenti di colore al Giallo del brand, ma riporta comunque il logo. Passando invece alle funzioni, la cosa si fa molto più interessante: partiamo dal fatto che può essere ricaricato tramite USB Type-C ed essere utilizzato anche in modalità corded proprio collegandolo alla corrente.

Inoltre, sembra essere anche relativamente silenzioso, con meno di 68 dB rilevati durante l'utilizzo. E proprio per l'azione, rileviamo delle lame d'acciaio auto-affilanti con limite di regolazione per la barba fino a 10 mm, ma anche ben 20 lunghezze settabili ed una precisione di 0.5 mm. Infine, abbiamo anche un comodo blocco da viaggio che permette di evitare accensioni involontarie nei bagagli. Presente anche una batteria da 800 mAh.

Realme Beard Trimmer Plus: tutte le differenze

Oltre al sopracitato Trimmer standard, Realme ne ha lanciato una versione del rasoio elettrico più potente (ma di poco) aggiungendo l'appellativo Plus, che si rende più completo in quanto è possibile settare fino a 40 lunghezze differenti ed ottiene anche la certificazione IPX7, due lame in acciaio inossidabile e tutto il meglio del modello base.

I nuovi rasoi elettrici Realme Beard Trimmer e Trimmer Plus hanno debuttato oggi, 1° luglio 2021 in India, con un prezzo molto interessante di circa 15€ (1.299 rupie) per il modello base e circa 23€ (1.999 rupie) per il modello Plus, al pari dell'asciugacapelli anch'esso appena presentato. Per la distribuzione in Occidente, vale lo stesso discorso dell'Hair Dryer e quindi bisognerà attendere notizie ufficiali.

