Realme Smart TV 32″ ritorna in una nuova veste, ad un prezzo competitivo

In occasione del debutto di Narzo 30 5G in India (già disponibile in Italia), l'azienda asiatica ha presentato anche un nuovo televisore intelligente. Si tratta di una versione alternativa di Realme Smart TV 32″, questa volta con a bordo un pannello Full HD: andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche, prezzo e uscita!

Realme Smart TV 32″ Full HD ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche

Dotato di un elegante display con bordi ottimizzati alla grande (e supporto HDR10), la nuova incarnazione di Realme Smart TV da 32″ guadagna la risoluzione in Full HD. Fino a questo momento l'azienda aveva lanciato solo un modello in HD insieme alla versione da 43″ FHD. Nel corso dei mesi la gamma di TV si è arricchita con i terminali 4K ed un modello SLED 4K da 55″. Per quanto riguarda l'ultimo arrivato, si tratta ancora una volta di una soluzione accessibile, che porta stile ed eleganza in tutte le case (grazie ad un prezzo goloso).

Equipaggiata con un chipset octa-core MediaTek, Realme Smart TV 32″ Full HD offre 1 GB di RAM, 8 GB di storage, tecnologia Chroma Boost Picture Engine e Chromecast integrato. Lato software abbiamo Android TV 9 mentre la parte audio si affida ad una configurazione quad speaker da 24W, con Dolby Audio.

Completano il pacchetto Bluetooth 5.0, Wi-Fi, varie porte (3 HDMI, 2 USB 2.0, LAN, AV, S/PDIF) ed un telecomando con Google Assistant, Netflix e YouTube.

Prezzo e disponibilità

La nuova versione Full HD di Realme Smart TV 32″ sarà disponibile sul mercato indiano a partire dal 29 giugno, al prezzo di lancio di circa 203€ al cambio (17.999 rupie). Al momento non ci sono dettagli in merito ad un'eventuale commercializzazione anche alle nostre latitudini: sappiamo che OnePlus ha piani per noi, ma per il momento da Realme tutto tace.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu