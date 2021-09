Realme è ad un passo dalla top 5 mondiale

Mentre attendiamo di scoprire come sarà fatto il suo nuovo major update, Realme prosegue nel macinare numeri di vendita impressionanti. Il produttore si è già dimostrato un vero e proprio astro nascente, essendo riuscito nell'incredibile record di vendere 100 milioni di smartphone più velocemente di tutti i brand della storia. Più di Samsung, più di Apple, più persino di colossi cinesi come Xiaomi e Huawei. A riprova di questo trend a dir poco positivo ci sono i nuovi dati di vendita relativi al Q2 2021, con Realme che diventa così di prepotenza il sesto produttore al mondo.

Realme continua la sua scalata verso i vertici del mercato telefonico globale

È la prima volta che Realme riesce in questo traguardo, ma parliamo pur sempre di un brand nato soltanto tre anni fa. Da allora, l'azienda è passata da vendere poco più di 1 milioni di smartphone a trimestre ai 15 milioni di unità vendute nello scorso trimestre. Questo secondo i dati appena pubblicati dal centro di analisi di mercato Counterpoint Research. Realme si conferma così il brand più rapidamente in crescita del settore, con un rimarcabile balzo in avanti del +134% rispetto al Q2 2020.

“Negli ultimi tre anni, siamo come un vitello appena nato che diventa in poco tempo una tigre“, ha affermato il CEO Sky Li, membro del team under 29 che compone Realme. Una realtà giovane in tutti i sensi, nonostante i forti legami con OPPO gli abbiano spianato la strada per la sua crescita nel mondo. In soli 3 anni Realme ha aperto le vendite in oltre 61 mercati e in 18 di questi ha conquistato una delle prime 5 posizioni. Siede al primo posto in territori come Filippine e Bangladesh, al quarto in Russia e al quinto in Europa così come in Italia.

I meriti per i quali Realme ha saputo conquistare questa posizione sono diversi, in primis la capacità di mantenere elevato il rapporto qualità/prezzo. Senza contare che parliamo del brand che propone i dispositivi 5G più economici che si possano trovare in circolazione in Asia (e non solo). Secondo i dati di vendita, Realme è passata al terzo posto nella vendita di smartphone 5G nei mercati emergenti. E nel frattempo, il CEO afferma il prossimo obiettivo: vendere altri 100 smartphone entro fine 2022 e bissare tale obiettivo anche nel 2023. Senza contare gli sforzi per costruire un ecosistema quanto più ampio possibile, fra smart TV, tablet e notebook, smartwatch e smartband, TV stick, aspiratori wireless, cuffie TWS, accessori per PC, visori VR, purificatori, rasoi elettrici, speaker e molto altro.

