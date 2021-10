Realme sfida Amazon e Xiaomi: ecco la sua chiavetta con Google TV

Dopo il debutto del suo primo tablet, stiamo per assistere ad un'altra prima volta del brand asiatico, questa volta con un prodotto che andrà ad arricchire ulteriormente il suo ecosistema. Si tratta di Realme 4K Smart Google TV Stick, chiavetta Android che andrà a sfidare le soluzioni Amazon e Xiaomi con caratteristiche interessanti e, si spera, un prezzo super abbordabile.

Aggiornamento 08/10: la TV stick di Realme ha una data di presentazione; inoltre si parla di vari dettagli su specifiche e caratteristiche. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Realme 4KSmart Google TV Stick: tutto quello che sappiamo finora

Design e caratteristiche

La prima chiavetta del brand arriva con il nome di Realme 4K Smart Google TV Stick, offre un ingresso Type-C laterale ed un plug HDMI. L'unica colorazione disponibile dovrebbe essere quella nera ed offrirà il supporto al 4K. Come si intuisce anche dal nome, la chiavetta avrà dalla sua Google TV lato software, soluzione recente di Big G che si differenzia da Android TV con una nuova interfaccia utente.

Per quanto riguarda le varie specifiche, un noto leaker riferisce che il dispositivo sarà mosso da un chipset Amlogic quad-core coadiuvato da 2 GB di RAM e 16 GB di storage. Come sottolineato poco sopra, il dispositivo sarà in grado di supportare la risoluzione in 4K, fino a 60 fps e con HDR10+ (aggiunge l'insider). Non mancheranno Bluetooth 4.2 e Wi-Fi Dual Band mentre per la porta HDMI si parla di una soluzione 2.1.

Infine la chiavetta sarà accompagnata da un telecomando con microfono incorporato (per i comandi vocali tramite Google Assistant).

Prezzo e uscita

L'uscita di Realme 4K Smart Google TV Stick si è fatta decisamente attendere: inizialmente si parlava del mese di settembre, ma ora l'azienda ha confermato che il dispositivo arriverà in India dal 13 ottobre, insieme allo smartphone GT Neo 2 Global e alla nuova interfaccia proprietaria. In merito al prezzo si vocifera una cifra inferiore alle 5.000 rupie indiane, ossia circa 57€ al cambio attuale.

Mentre aspettiamo il debutto della chiavetta di Realme (ed eventuali dettagli in merito all'arrivo alle nostre latitudini) vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro confronto tra Xiaomi Mi TV Stick e Amazon Fire TV Stick, dove troverete entrambi i prodotti disponibili a prezzo scontato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu