Xiaomi Mi MIX Flip: il pieghevole a conchiglia potrebbe ispirarsi a Mi 11 Ultra

A quanto pare il 2021 potrebbe essere l'anno degli smartphone pieghevoli per Xiaomi: dopo il debutto del Mi MIX Fold sarebbe atteso il debutto di ben due nuovi dispositivi. Infatti oltre al prossimo Xiaomi Mi MIX Fold 2 – versione migliorata dell'attuale flagship – si parla della possibilità di vedere anche un modello a conchiglia, chiamato Mi MIX Flip.

Aggiornamento 10/07: si torna a parlare del nuovo membro della gamma pieghevole di Xiaomi, Mi MIX Flip, e del suo design. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo, con alcuni render interessanti: ecco come potrebbe essere il primo pieghevole a conchiglia del brand cinese.

Xiaomi Mi MIX Fold 2 e Mi MIX Flip: questi i nuovi pieghevoli in arrivo?

• Honor – Honor Magic Fold (same as Huawei Mate X2)

Xiaomi – Inward and Outward Fold phone and Flip Phone (Mi Mix Fold 2 and Mi Mix Flip) (2/2)#GalaxyZFold3 #galaxyzflip3 #MiMixFold #HonorMagicX pic.twitter.com/gQlJY8HxLM — Equal Leaks (@EqualLeaks) May 30, 2021

Oltre alla casa di Lei Jun la seconda metà dell'anno dovrebbe portare tantissime aggiunte al mondo dei pieghevoli. Si vocifera infatti non solo dell'arrivo dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold 3 e Flip 3, ma anche di possibili soluzioni a marchio OPPO, vivo e Honor: insomma, nulla di nuovo. Nonostante ciò arriva qualche dettaglio in più in merito a quelli che dovrebbero essere gli smartphone pieghevoli di Xiaomi durante la seconda metà del 2021. Stando alle ultime indiscrezioni – tra brevetti e leak – pare che potrebbe esserci uno Xiaomi Mi MIX Fold 2. Non è dato di sapere se sarà effettivamente un secondo capitolo (pare troppo presto) oppure una versione aggiornata del Fold, ma è più probabile che si tratti della seconda ipotesi. Che si tratti del tanto chiacchierato foldable con fotocamera sotto al display?

L'altro smartphone in arrivo sarebbe Xiaomi Mi MIX Flip, soluzione pieghevole dotata di un corpo richiudibile a conchiglia. Già vari brevetti hanno mostrato i lavori di Xiaomi in tal senso (qui e qui, ad esempio). Per ora non sono emerse altre informazioni a parte il presunto nome e il look.

Quando arriverà il prossimo pieghevole di Xiaomi?

Mentre ci interroghiamo su quale sarà il futuro della serie, ecco arrivare nuove indiscrezioni sul prossimo smartphone pieghevole di Xiaomi. Stando alle ultime novità sembra confermata la finestra di lancio: il debutto dovrebbe avvenire nel corso del quarto trimestre del 2021. Inoltre pare che si tratterà di un modello della gamma Fold e per comodità continueremo a chiamarlo Xiaomi Mi MIX Fold 2 (fino a nuovo ordine).

Per quanto riguarda le specifiche, sembra che troveremo ancora una volta lo Snapdragon 888, un sensore da 108 MP ed una batteria da circa 5.000 mAh. Ma quali saranno le novità? Pare che ci saranno miglioramenti nella cerniera, con una struttura migliorata e ancora più solida. Inoltre dovremmo avere due display più performanti: quello interno – il più grande – dovrebbe essere prodotto da Samsung e avere un refresh rate a 120 Hz; il display esterno sarebbe opera di Visionox, con un refresh rate a 90 Hz.

Xiaomi Mi MIX Flip: ecco come potrebbe essere il futuro pieghevole a conchiglia | Aggiornamento 10/07

Mentre si parla del prossimo modello della gamma Fold e dei miglioramenti apportati da Xiaomi, cominciano a fare capolino anche dei dettagli più tangibili in merito a quello che dovrebbe essere il primo smartphone a conchiglia della casa cinese. Xiaomi Mi MIX Flip – il nome è ancora da confermare – si mostra in nuovi brevetti, stavolta con un design meno fantasioso e più plausibile. Il brevetto è stato approvato il 2 luglio 2021 e mostra un dispositivo caratterizzato da un ampio display pieghevole a conchiglia, una doppia selfie camera con foro nel pannello ed una tripla fotocamera sul retro, inserita in un modulo circolare.

Anche se il look è diverso dal quello dell'imminente Samsung Galaxy Z Flip 3, il concept è il medesimo: la soluzione di Samsung è attesa per il mese di agosto mentre per quella targata Xiaomi si brancola nel buio. Comunque, ricollegandoci alle voci precedenti, il debutto dovrebbe avvenire nel corso della seconda metà del 2021.

Comunque questo non è il solo design a cui Xiaomi sta lavorando. Un ennesimo brevetto, pubblicato il 9 luglio dal WIPO, ci mostra una versione alternativa di Xiaomi Mi MIX Flip, questa volta con un design leggermente diverso per il retro. Frontalmente troviamo ancora una volta un punch hole per la doppia selfie camera; tuttavia la cover posteriore ora ospita un modulo rettangolare che include una dual camera con Flash LED ed un mini Second Display in stile Mi 11 Ultra. Diciamo che è interessante notare come l'utilizzo di un display secondario non sia solo un'ossessione dei leaker (si pensi ad alcuni render di Mi MIX 4 pubblicati nei giorni scorsi): comunque si nota una certa propensione verso questa funzione da parte di Xiaomi.

Al momento non è dato di sapere quale dei due design visti sia il preferito della casa di Lei Jun. Voi quale dei due trovate più plausibile per il primo pieghevole a conchiglia di Xiaomi? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto! Non appena avremo ulteriori dettagli provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu