Xiaomi Smart Pen per Pad 5 torna in sconto, ora con spedizione dall’Europa

Oltre al nuovissimo Pad 5 la compagnia cinese ha presentato anche un'altra novità: si tratta di un accessorio imprescindibile per i possessori del tablet e che arriva con caratteristiche di tutto rispetto. Stiamo parlando – ovviamente – di Xiaomi Smart Pen, il primo tablet stylus del brand

Aggiornamento 05/11: la smart pen di Xiaomi è in offerta con codice sconto e spedizione direttamente dall'Europa. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Come risparmiare sull'acquisto della nuova Xiaomi Smart Pen: il tablet stylus scende di prezzo al debutto

La Xiaomi Smart Pen è dotata di ricarica wireless magnetica, una soluzione rapida che consente di ottenere una carica completa in appena 18 minuti. Inoltre basteranno solo una manciata di secondi per almeno 20 minuti di utilizzo; in termini di autonomia si parla di circa 8 ore. Il dispositivo offre tratti precisi ed uniformi grazie alla sensibilità alla pressione su 4096 livelli. Non manca la possibilità di sostituire la punta morbida mentre in termini di dimensioni e peso ci troviamo alle prese con un prodotto da 152 mm e 12.2 grammi. Lungo il corpo sono presenti due pulsanti di scelta rapida.

Xiaomi Smart Pen

