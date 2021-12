MIUI 13 Global: quali saranno i primi modelli aggiornati

Abbiamo parlato in lungo e largo di MIUI 13 in salsa cinese, ma è finalmente arrivato il momento di parlare di MIUI 13 Global. E no, questa volta non sono i rumors a delinearcene la roadmap, bensì Xiaomi stessa. La compagnia ha ben deciso di pubblicare la prima lista dei modelli di smartphone e tablet che riceveranno il nuovo major update. In questo modo, anche i possessori di modelli Global possono avere una prima idea di cosa aspettarsi in termini di tempistiche. Ci vorrà ancora qualche settimana prima del debutto delle prime ROM occidentali, ma perlomeno possiamo sapere quali saranno i primi smartphone ad averle.

Xiaomi pubblica la lista degli smartphone che si aggiorneranno alla MIUI 13 Global

Ecco, quindi, quali saranno i primi modelli Xiaomi e Redmi ad aggiornarsi stabilmente alla MIUI 13 Global:

Xiaomi 11, 11 Ultra, 11 Lite, 11 Lite 5G, 11 Lite NE, 11 Lite 5G NE, 11i, 11X, 11X Pro, 11T, 11T Pro

Xiaomi Pad 5

Redmi Note 10, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, Note 10 JE

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10, 10 Prime

Per tutti questi dispositivi, l'aggiornamento alla MIUI 13 Global partirà da fine gennaio. Come sottolinea il team Xiaomi, questa è una lista provvisoria, pertanto mancano modelli che riceveranno il major update successivamente. Non appena verranno comunicate altre informazioni, non mancheremo di aggiornare questo articolo.

Vi ricordiamo che in questo articolo dedicato trovate la roadmap completa di tutti i modelli che dovrebbero ricevere l'aggiornamento. Inoltre, è già stato avviato il programma MIUI 13 Beta. Ah, nell'attesa da questo articolo potete scaricare gli sfondi ufficiali.

