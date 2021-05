A quanto pare il 2021 potrebbe essere l'anno degli smartphone pieghevoli per Xiaomi: dopo il debutto del Mi MIX Fold sarebbe atteso il debutto di ben due nuovi dispositivi. Infatti oltre al prossimo Xiaomi Mi MIX Fold 2 – versione migliorata dell'attuale flagship – si parla della possibilità di vedere anche un modello a conchiglia, chiamato Mi MIX Flip.

Xiaomi Mi MIX Fold 2 e Mi MIX Flip: questi inuovi pieghevoli in arrivo?

Xiaomi – Inward and Outward Fold phone and Flip Phone (Mi Mix Fold 2 and Mi Mix Flip) (2/2)#GalaxyZFold3 #galaxyzflip3 #MiMixFold #HonorMagicX pic.twitter.com/gQlJY8HxLM — Equal Leaks (@EqualLeaks) May 30, 2021

Oltre alla casa di Lei Jun la seconda metà dell'anno dovrebbe portare tantissime aggiunte al mondo dei pieghevoli. Si vocifera infatti non solo dell'arrivo dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold 3 e Flip 3, ma anche di possibili soluzioni a marchio OPPO, vivo e Honor: insomma, nulla di nuovo. Nonostante ciò arriva qualche dettaglio in più in merito a quelli che dovrebbero essere gli smartphone pieghevoli di Xiaomi durante la seconda metà del 2021. Stando alle ultime indiscrezioni – tra brevetti e leak – pare che potrebbe esserci uno Xiaomi Mi MIX Fold 2. Non è dato di sapere se sarà effettivamente un secondo capitolo (pare troppo presto) oppure una versione aggiornata del Fold, ma è più probabile che si tratti della seconda ipotesi. Che si tratti del tanto chiacchierato foldable con fotocamera sotto al display?

L'altro smartphone in arrivo sarebbe Xiaomi Mi MIX Flip, soluzione pieghevole dotata di un corpo richiudibile a conchiglia. Già vari brevetti hanno mostrato i lavori di Xiaomi in tal senso (qui e qui, ad esempio). Per ora non sono emerse altre informazioni a parte il presunto nome e il look. Comunque, non appena avremo ulteriori dettagli provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità!

