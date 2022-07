Xiaomi MIX Fold 2: il nuovo pieghevole è più vicino di quanto sembri

Anche se Xiaomi 12S Ultra ha attirato su di sé tutta l'attenzione mediatica, all'orizzonte c'è un altro prodotto che si prepara a far discutere e si chiama Xiaomi MIX Fold 2. Nonostante sia Samsung a fare la voce grossa quando si parla di pieghevoli, tutte le principali compagnie cinesi si stanno prodigando per dire la propria. È successo con OPPO, vivo, Huawei, Honor e succederà nuovamente in casa Xiaomi, che si sta apprestando a presentare il secondo capitolo della sua saga foldable.

Un leaker svela la data di presentazione del prossimo Xiaomi MIX Fold 2

Di Xiaomi MIX Fold 2 si parla ormai da diversi mesi, con rumors che si sono concentrati su schermo e prestazioni, display esterno ed estetica, ricarica rapida e sull'enorme quantitativo di memoria. Sappiamo anche come dovrebbe essere fatto il nuovo pieghevole, visto che la stessa MIUI ne ha erroneamente svelato il design. Si vocifera anche che Xiaomi potrebbe optare per l'adozione di una fotocamera sotto allo schermo, come accaduto per Xiaomi MIX 4.

Xiaomi is launching Xiaomi Fold 2 next month i.e. August, 2022. — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) July 27, 2022

Specifiche a parte, sembra sempre più certo che sarà agosto il mese di presentazione per il successore di un Mi MIX Fold che non è mai uscito dalla Cina. A dirlo è uno dei vari leaker di riferimento su Twitter, secondo cui sarebbe solo questione di settimane prima di vederlo presentato ufficialmente. Un periodo non casuale, visto che durante agosto anche Samsung rinnoverà la sua gamma di pieghevoli, fra Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il