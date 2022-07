Xiaomi MIX Fold 2 sta arrivando: avrà una memoria enorme

La categoria dei pieghevoli è in importante crescita e questo non può che riguardare anche Xiaomi, che sta preparando il suo nuovo MIX Fold 2. Lo smartphone in questione è finalmente vicino al lancio, considerando l'ottenimento delle certificazioni, soprattutto relative alla memoria, che sarà molto capiente.

Xiaomi MIX Fold 2 avrà un taglio di memoria da 1 TB: lo annuncia il MIIT

Cosa ci dice dunque la certificazione MIIT? Nella piattaforma ministeriale cinese, troviamo documentato il numero modello 22061218C, che per chi ricorda, è lo stesso di quando certificarono la ricarica a 67W, dunque le analogie corrispondono e possiamo dire si tratti del MIX Fold 2. Ora, tornando a cosa è stato certificato del pieghevole Xiaomi, la risposta nella memoria integrata.

Infatti, Xiaomi ha previsto due tagli di memoria per il suo modello di punta, entrambi molto capienti: per entrambi la RAM è da 12 GB ma cambia lo storage, che si divide tra una versione da 512 GB ed una da ben 1 TB. Questo ci fa capire quanto l'azienda punti su questo smartphone, che va dunque a competere con i Samsung in uscita il 10 agosto.

Chiaramente, una volta arrivato sul MIIT, l'uscita non è poi così lontana, ma Xiaomi non ha ancora dato indicazioni in merito. Si sospetta che il mese di agosto, magari verso la fine, ma non ci resta che attendere segnali importanti su un pieghevole che può riservare non poche sorprese.

