Doogee S89 e S89 Pro: 5 motivi per comprarli

Personalizzazione, autonomia, resistenza e prestazioni. Se state cercando uno smartphone che vi offra tutto questo – magari ad un buon prezzo – la nuova serie di rugged phone firmati Doogee potrebbero essere il giusto compromesso, quindi ecco perché dovreste comprare S89 e S89 Pro.

Doogee S89 e S89 Pro: due rugged phone dall'aspetto unico e super resistenti

La nuova serie di smartphone rugged riprende alcuni degli elementi più di successo della generazione precedente, come le luci RGB. Queste, posizionate lungo la scocca posteriore di Doogee S89 e S89 Pro, possono essere personalizzate e illuminarsi secondo la velocità e il pattern impostati dall'utente. È anche possibile assegnare l'illuminazione della barra RGB ad una determinata funzione, ad esempio quando si riceve una notifica, ed avere così uno smartphone iper-personalizzato che saprà sicuramente come farci distinguere dalla massa.

I rugged phone sono pensati per offrire prestazioni e funzionalità a lungo, per cui uno dei punti fondamentali sui quali i produttori investono è proprio la batteria. S89 e S89 Pro sono dotati di una grande batteria da 12.000 mAh che garantisce ore e ore di autonomia, ed offrono anche il supporto per la ricarica rapida (a 65W per la variante Pro e a 33W per il modello base).

Nonostante ciò, la serie è riuscita a mantenere un profilo piuttosto sottile (19.4 mm) e un peso contenuto (400 g). Il corpo del dispositivo è robusto e resistente, pensato per resistere negli ambienti e nelle situazioni più estreme. Per questo motivo, completano il profilo le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, che ne attestano la resistenza alla polvere, all'acqua e alle cadute.

Non solo autonomia e resistenza: la serie Doogee S89 garantisce anche delle buone prestazioni grazie alla presenza di un processore MediaTek Helio P90, accompagnato da 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione interna. Anche dal punto di vista fotografico questa serie riesce ad offrire una buona esperienza. S89 Pro è dotato di una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 64 MP (condita da altri due da 20 MP + 8 MP), mentre la variante base implementa un obiettivo principale da 48 MP.

L'ultimo motivo per cui varrebbe la pena acquistare uno di questi smartphone è sicuramente il prezzo, ancor di più se è scontato e… spoiler: lo è! Doogee S89 e S89 Pro saranno disponibili a partire dal prossimo 22 agosto sullo store ufficiale del brand. In alternativa, potete trovarli anche su AliExpress dove, fino al 26 agosto, saranno disponibili ad un prezzo scontato del 50%. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per maggiori informazioni inoltre, rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata alle varie iniziative del brand.

Articolo sponsorizzato.

