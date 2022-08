Xiaomi MIX Fold 2: il nuovo pieghevole è più vicino di quanto sembri

Anche se Xiaomi 12S Ultra ha attirato su di sé tutta l'attenzione mediatica, all'orizzonte c'è un altro prodotto che si prepara a far discutere e si chiama Xiaomi MIX Fold 2. Nonostante sia Samsung a fare la voce grossa quando si parla di pieghevoli, tutte le principali compagnie cinesi si stanno prodigando per dire la propria. È successo con OPPO, vivo, Huawei, Honor e succederà nuovamente in casa Xiaomi, che si sta apprestando a presentare il secondo capitolo della sua saga foldable.

Aggiornamento 08/08: i leaker hanno svelato quella che sarebbe la data esatta di presentazione di Xiaomi MIX Fold 2. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Un leaker svela la data di presentazione del prossimo Xiaomi MIX Fold 2

Di Xiaomi MIX Fold 2 si parla ormai da diversi mesi, con rumors che si sono concentrati su schermo e prestazioni, display esterno ed estetica, ricarica rapida e sull'enorme quantitativo di memoria. Sappiamo anche come dovrebbe essere fatto il nuovo pieghevole, visto che la stessa MIUI ne ha erroneamente svelato il design. Si vocifera anche che Xiaomi potrebbe optare per l'adozione di una fotocamera sotto allo schermo, come accaduto per Xiaomi MIX 4.

Specifiche a parte, sembra sempre più certo che sarà agosto il mese di presentazione per il successore di un Mi MIX Fold che non è mai uscito dalla Cina. A dirlo è uno dei vari leaker di riferimento su Twitter, secondo cui sarebbe solo questione di settimane prima di vederlo presentato ufficialmente. Un periodo non casuale, visto che durante agosto anche Samsung rinnoverà la sua gamma di pieghevoli, fra Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4.

Xiaomi is launching Xiaomi Fold 2 next month i.e. August, 2022. — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) July 27, 2022

Abbiamo la data | Aggiornamento 08/08

Nelle scorse ore, Lei Jun ha annunciato che il prossimo 11 agosto si terrà il suo terzo discorso annuale, intitolato “Pensieri attraverso la depressione della vita“. Durante la conferenza, il co-fondatore di Xiaomi affronterà un argomento spinoso, ovvero tutti i fallimenti che ha affrontato nella sua carriera, com'è uscito dalla depressione e cosa ha imparato da quel periodo della sua vita.

Tuttavia, secondo gli insider cinesi l'11 agosto sarà una data importante per Xiaomi, visto che in quel giorno sarebbe presentato anche Xiaomi MIX Fold 2. Una notizia che prende alla sprovvista, dato che mancano solo 3 giorni e finora Xiaomi non ha minimamente parlato né rilasciato alcun teaser del suo prossimo pieghevole.

On August 11th, I'll share life stories you've never heard before in my annual speech. Stay tuned for more details. #LeiJunAnnualSpeech — leijun (@leijun) August 8, 2022

Tuttavia, Xiaomi ci ha abituato a colpi di coda improvvisi, anche perché parliamo di un prodotto “speciale” e che quindi farà parlare di sé anche senza una campagna di marketing pre-lancio. Quello dell'11 agosto potrebbe anche trattarsi di una semplice anteprima, in vista di una vera e propria presentazione nei giorni successivi. Non resta che attendere l'11 agosto e scoprire cosa bolle in pentola in casa Xiaomi.

