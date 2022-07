Samsung Galaxy Z Fold 4, trapela il prezzo: costerà ancora di più?

L'evento Unpacked del 10 agosto vedrà protagonisti i nuovi top di gamma pieghevoli del colosso tech asiatico. Di certo siamo tutti in attesa del prossimo Samsung Galaxy Z Fold 4, dispositivo che promette fuoco e fiamme non solo in termini di performance ma anche per quanto riguarda il prezzo di vendita!

Samsung Galaxy Z Fold 4: un rivenditore anticipa il possibile prezzo in Europa

Un rivenditore online ha svelato i prezzi in Europa del prossimo Galaxy Z Flip 4 e degli auricolari TWS premium Galaxy Buds 3 Pro. Questa volta tocca a Samsung Galaxy Z Fold 4, il pieghevole top in grado di offrire una superficie pari a quella di un tablet: a quanto pare ci sarà un aumento del prezzo, in base a quanto si evince. Il dispositivo dovrebbe debuttare nei tagli di memoria da 256 GB e da 512 GB, rispettivamente a 1.863€ e 1.981€. Ricordiamo che si tratta dei prezzi per l'Europa; volendo fare un parallelo con il precedente Galaxy Z Fold 3, quest'ultimo è arrivato in Italia a 1.849€ e 1.949€.

Ovviamente è bene tenere a mente che il prezzo indicato dal rivenditore andrà rifinito in base al paese. Volendo fare un'ipotesi, in Italia il nuovo pieghevole potrebbe fare capolino ad un prezzo di partenza di circa 1.900€ (volendo considerare un possibile aumento di 50€). Comunque per scoprire definitivamente quanto costerà Samsung Galaxy Z Fold 4 non resta che attendere l'evento del 10 agosto. Intanto, se volete saperne di più sui prossimi pieghevoli, qui trovate immagini e specifiche leak.

