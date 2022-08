Recensione lavasciuga JONR XQ02: la MIGLIORE (anche) sotto i muri a meno di 320 euro

Un'invasione. Non si potrebbe descrivere diversamente il 2022 per il mondo degli aspirapolvere senza fili. Perché, nel bene o nel male, questo particolare mercato ultimamente è stato praticamente invaso da modelli molto simili tra loro, che utilizzano l'acqua per pulire il pavimento e sono in grado di aspirare anche i liquidi: ovviamente, parlo delle lavasciuga.

Tineco, Dreame, e chi più ne ha più ne metta, negli ultimi mesi hanno prodotto una quantità enorme di prodotti, non riuscendo però mai a risolvere un problema semplicissimo ma che da sempre accompagna chi decide di utilizzarli: la pulizia del pavimento sotto i bordi del muro.

Ma poi arriva JONR, un brand nuovo e perlopiù ancora sconosciuto, che con la sua lavasciuga ha risolto la questione nel modo più semplice possibile. Spostando lateralmente il rullo la lavasciuga JONR è in grado di garantire un'ottima pulizia anche in prossimità dei battiscopa, e se poi si mette in conto che è un prodotto molto economico e che (attualmente) è anche in offerta, le cose diventano ancora più interessanti.

Recensione lavasciuga JONR XQ02: lavapavimenti economico, di buona qualità, che pulisce bene anche sotto i muri

Unboxing

Così come tutti i prodotti della categoria, anche la lavasciuga JONR XQ02 viene venduta con una confezione ricca di accessori, ben curata esteticamente e quasi compatta. Al suo interno troviamo:

macchina principale;

Spazzola sostitutiva

Soluzione deodorante e detergente;

Filtro HEPA aggiuntivo;

Strumento di pulizia 3 in 1;

Base di ricarica e lavaggio;

Supporto HEPA da attaccare alla base;

Porta accessori da attaccare alla base;

Alimentatore;

Manuale delle istruzioni.

Design e materiali

Pesante 4.41 Kg la lavasciuga JONR XQ02 non è di certo un prodotto compatto, ma non è neppure tra le lavasciuga più ingombranti e pesanti che abbiamo provato. Le sue linee semplici e la giusta altezza del manico, la rendono molto comoda da utilizzare evitando che ci si stanchi le braccia. Data la sua natura, poi, utilizza due contenitori per l'acqua, uno per quella sporta ed uno per quella pulita: il primo è posto nella parte anteriore, mentre il secondo è posto in quella posteriore.

Le dimensioni dei contenitori sono nella media, parliamo di 550 ml per quello dell'acqua pulita e 600 ml per quello dell'acqua sporca, il che tende a rendere ancora più maneggevole il dispositivo in fase di pulizia. Vero è però, che la dimensione dei contenitori influisce molto sull'esperienza di utilizzo, e da questo punto di vista diciamo che non è il modello più prestante in circolazione, ma sicuramente uno dei migliori nella sua fascia di prezzo.

Superiormente è stato inserito un display LED, con il quale si potranno tenere sotto controllo tutte le informazioni relative alla pulizia e alla batteria, compresa la potenza di aspirazione automatica: attorno al display è presente un cerchio LED che cambierà colore in base alla quantità di sporco rilevata dai sensori integrati nell'aspirapolvere che permetteranno alla lavasciuga JONR XQ02 di adattare la potenza di aspirazione per ottenere prestazioni ottimali.

E come in ogni esponente della categoria, tutta la struttura della spazzola motorizzata non è sostituibile e di certo non permetterà l'utilizzo dell'aspirapolvere lavapavimenti con angolazioni prossime ai 180°, ma si tratta di una spazzola solida e ben progettata, in grado di evitare perdite d'acqua dai serbatoi e dal circuito di lavaggio: quando si utilizza l'aspirapolvere, nonostante venga di fatto spruzzata dell'acqua a pressione sul pavimento, non capiterà mai e poi mai di trovare pozze d'acqua.

Inoltre, con questo modello l'azienda ha tentato di risolvere il problema del lavaggio lungo i bordi dei pavimenti, in prossimità dei battiscopa. Vedete, la stragrande maggioranza di queste lavasciuga in realtà ha sempre difficoltà in queste zone, perché il rullo non riesce mai a raggiungere perfettamente l'angolo più estremo. La lavasciuga JONR XQ02 però ha una spazzola che sì, continua ad avere un piccolo spessore, ma è stata posizionata quanto più lateralmente proprio per tentare di “ovviare” questo problema. Con risultati niente male.

Per il resto tutte le componenti sono facilmente estraibili e lavabili, sia a mano che tramite il processo automatizzato (dopo lo vedremo meglio). Questo conferma ancora una volta la facilità di utilizzo e di pulizia.

Aspirazione e lavaggio

Per utilizzare la lavasciuga JONR XQ02 non si dovrà far altro che riempire il contenitore di acqua pulita, inserire magari anche un tappo di detergente che esce nella confezione, impugnare il manico e premere il tasto invio. Nulla di più semplice.

Può lavorare in due modalità, quella AUTO e quella di aspirazione liquidi, e purtroppo non c'è alcun modo di poterla utilizzare in modalità massima. Poco male però, perché i sensori sono ben funzionanti e riescono a rilevare anche il minimo granello di polvere o la minima presenza di liquidi e, al contempo, ottimizzano l'autonomia della batteria anche se – come vedremo a breve – non è di certo la batteria il motivo per il quale dopo un po' bisognerà interrompere per qualche secondo il processo di pulizia.

E vengo subito al sodo: in questi giorni di test con la lavasciuga JONR XQ02 mi sono trovato egregiamente, e l'idea di lavare ed aspirare allo stesso tempo è geniale: a differenza dei robot aspirapolvere e lavapavimenti che svolgono un'azione di lucidatura (e non di lavaggio), con la lavasciuga JONR XQ02 tutte le macchie andranno via, sebbene potrebbero essere necessarie più passate in zone con sporco più complesso, prima di eliminare totalmente i residui.

Personalmente, le lavasciuga sono la soluzione che più mi piace per pulire il pavimento, anche perché riescono a pulire senza troppi problemi anche capelli e peli di animali domestici, e la lavasciuga JONR XQ02 non è da meno: è probabilmente questo lo scenario in cui ci si rende conto dei vantaggi di utilizzare un sistema ad acqua perché, una volta terminata la pulizia, basterà svuotare il serbatoio dell'acqua e dargli una sciacquata.

Una volta terminata la pulizia del pavimento, arriva il momento di una delle funzioni più comode della lavasciuga JONR XQ02: l'auto-pulizia. Utilizzarla è semplicissimo: al termine di una pulizia (o qualora si dovesse accendere l'indicatore), basterà posizionare l'aspirapolvere sulla base di ricarica, svuotare il contenitore dell'acqua sporca e riempire quello dell'acqua pulita e premere il tasto dedicato che, però, in questo modello è stato posizionato direttamente sulla spazzola motorizzata.

Per utilizzarlo, bisognerà premerlo con un piede ed in pochi secondi la lavasciuga JONR XQ02 inizierà a pulire non solo il rullo, ma anche tutto il circuito di aspirazione, utilizzando l'acqua ed eliminando qualsiasi residuo di sporco.

È però importante ricordarsi di una cosa essenziale con questa tipologia di prodotti: al termine della pulizia, bisognerà svuotare il contenitore dell'acqua sporca e dargli una sciacquata, per evitare che si formino cattivi odori.

Autonomia della batteria

In un prodotto di questo tipo, e soprattutto in un prodotto che gestisce la potenza di aspirazione e l'erogazione dell'acqua in base a quanto rilevato dai sensori, quello dell'autonomia è un fattore molto variabile. Ma non è di certo quello dell'autonomia il più grande limite della lavasciuga JONR XQ02.

Con il suo pacco batterie che integra 6 batterie da 4400 mAh, per un totale di 26400 mAh, la lavasciuga JONR XQ02 è in grado di funzionare per circa 25/30 minuti, ma con il mio utilizzo sono in grado di pulire tutto il piano di sopra (circa 70 mq) con un'unica carica dovendo però ricaricare e svuotare i serbatoi dell'acqua almeno due volte.

Nella media la velocità di ricarica: per una ricarica completa la lavasciuga JONR XQ02 può richiedere circa 4 ore e mezzo.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale della lavasciuga JONR XQ02 è di 359,00 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, potreste acquistarla in sconto utilizzando un coupon di 40 euro che farà scendere la cifra necessaria a 319,99 euro. Ed è tutto sommato una cifra corretta per una lavapavimenti che funziona bene, è maneggevole ed è in grado di aspirare senza troppi problemi anche lo sporco più ostinato.

A dirla tutta, se non fosse stato per i contenitori dei liquidi forse un po' troppo poco capienti e qualche cm che continua ad allontanare il rullo dall'estremità dei muri, probabilmente non avrei trovato alcuna nota negativa per questo prodotto.





