Xiaomi 12S e MIX Fold 2 smuovono le acque: svelata la ricarica

Se nelle scorse ore avevamo visto la prima certificazione per il modello Pro, è tempo per Xiaomi 12S di certificare la ricarica rapida. Il dispositivo “base” della nuova serie flagship pareggia quanto visto con il fratello maggiore e, a questo, aggiungiamo anche la prima certificazione di rilievo, cioè sempre la ricarica, anche per il prossimo pieghevole Xiaomi MIX Fold 2.

Come possiamo apprendere dai leak postati sia dalla Cina che da Mukul Sharma, possiamo apprendere le certificazioni 3C arrivate sia per il flagship Xiaomi 12S, che oltre ad un chipset Dimensity potrebbe avere anche un display piuttosto compatto, sia per il foldable tanto atteso Xiaomi MIX Fold 2. E cosa ne traiamo? Ciò che arriva ai nostri occhi è una ricarica rapida ben rodata, ma che non fa gridare al miracolo.

Infatti, si punterà tutto, così proprio come il presunto Xiaomi 12S Pro, su una potenza massima a 67W per entrambi. Non abbiamo ancora ben chiaro perché Xiaomi abbia voluto, soprattutto per la serie 12S, limitare la ricarica, ma immaginiamo sia per via di una qualche tecnologia nuova atta a migliorare la salute della batteria. Discorso diverso per il pieghevole, dove invece è scelta per una questione di limiti tecnici, non ancora superati per la categoria.

Insomma, piano piano, seppur senza scossoni, Xiaomi si sta e ci sta avvicinando a presentare una gamma di smartphone che sicuramente sta alimentando la curiosità degli utenti che, proprio per alcune scelte fatte, sono in attesa di un cambio di passo non da poco e che, probabilmente, potrebbe sancire l'upgrade definitivo per MediaTek.

