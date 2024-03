Feste delle Offerte di Primavera Amazon 2024: tutto sull’evento di marzo!

Dopo il gustoso esperimento dello scorso anno, la piattaforma di e-commerce più famosa al mondo ha deciso di fare il bis, riproponendo un evento dedicato alla Primavera ma ampliandolo rispetto a quanto visto nel 2023. E così nasce la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2024, un’occasione per celebrare l’arrivo della bella stagione con una sfilza di sconti: ecco tutti i dettagli sulle date ufficiali del periodo promozionale, insieme ai dettagli sulle categorie in saldo, eventuali iniziative collaterali e, ovviamente, i nostri consigli su cosa comprare (con tante guide all’acquisto).

Amazon celebra la Festa delle Offerte di Primavera 2024: data ufficiale, cosa comprare, le migliori offerte e tutti i dettagli dell’evento

È diventata ormai una sana abitudini quella di proporre un approfondimento con tutti i dettagli dell’evento Amazon del momento. Vale per il Prime Day, per la Festa delle Offerte Prime e ora per la Festa delle offerte di Primavera: tutti gli eventi di Amazon sono protagonisti di un approfondimento da parte di noi di GizChina.it, in modo da fornirvi tutte le indicazioni necessarie per non perdere nemmeno un’occasione! Se non visualizzi correttamente i box presenti all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Le date ufficiali della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon sono dal 20 al 25 marzo 2024: stavolta l’evento ha una durata prolungata rispetto allo scorso anno. Come al solito la promo parte dalla mezzanotte del giorno iniziale, fino alle ore 23:59 del 25 marzo. Per non farsi trovare impreparati è bene diventare clienti Prime, in modo da beneficiare della spedizione gratuita e rapida su milioni di prodotti (compresi quelli del periodo promozionale). iscriviti utilizzando la pagina dedicata in modo da beneficiare di 30 giorni di prova gratuita!

Categorie in sconto

Quando Amazon dà il via alle sue promozioni non ce n’è per nessuno: anche stavolta le categorie in sconto sono tantissime, senza alcun limite. Appassionati di tecnologia, patiti di moda, amanti dei prodotti dedicati alla casa e all’arredamento e tanto altro ancora; inoltre grandi marchi come Puma, Geox, Arena, Samsung, Sony e non solo. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta e ad ognuno la sua occasione per risparmiare!

Amazon Seconda Mano

Prima chiamato Warehouse e ora Seconda Mano, si tratta della sezione di Amazon dedicata all’usato garantito. Principalmente abbiamo a che fare con prodotti resi e perfettamente funzionanti: anziché scartarli, lo store li ripropone a prezzo ribassato. Ovviamente vengono indicate le condizioni dell’articolo, eventuali difetti o accessori mancanti. Tuttavia è bene procedere spediti perché spesso si tratta di prodotti disponibili in quantità limitatissime, a prezzo stracciato e magari in condizioni praticamente nuove (ah, è presente la possibilità di reso). In occasione della promo di Primavera, Amazon ha dato il via all’iniziativa aggiuntiva con un EXTRA SCONTO del 20% su una vasta selezione di prodotti Seconda Mano (in costante aggiornamento).

Come seguire in tempo reale gli sconti della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2024

Crediti: Canva

Per seguire le offerte del nuovo evento di Amazon è semplicissimo: basta iscriverti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web! Qui trovi tutte le migliori occasioni presenti durante il periodo promozionale. Inoltre dai un’occhiata alla pagina dedicata all’evento Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per scoprire tutti i dettagli e le varie iniziative attive!

Coupon Amazon: come utilizzare i codici sconto

Oltre alle offerte lampo, su Amazon sono presenti anche dei prodotti con codice sconto: in alcuni casi bisogna inserire manualmente un coupon nell’apposito spazio dedicato (il box è disponibile al momento del checkout). Quando disponibili trovate i codici direttamente nella nostra pagina Telegram dedicata ai migliori affari sul web! Ci sono poi anche dei Coupon Automatici: si tratta di un codice che viene riscattato automaticamente; basta mettere la spunta alla voce “Applica Coupon”presente subito sotto il prezzo, nella pagina di un prodotto (dove disponibile). In questo caso lo sconto viene applicato direttamente al momento del checkout, senza il bisogno di altri interventi da parte dell’utente.

Cosa comprare per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon di Marzo 2024

Se non sai cosa comprare durante la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon puoi sempre dare un’occhiata alle nostre guide all’acquisto: si tratta di un buon punto di partenza visto che sono aggiornate con cadenza mensile con i migliori prodotti da acquistare (tra novità e soluzioni sempre attuali).

Dispositivi Amazon in sconto

Crediti: Amazon

Durante la Festa delle Offerte di Primavera non mancano sconti ed occasioni dedicati ad una selezione di dispositivi Amazon che includono gli altoparlanti intelligenti Echo come Echo Pop, i lettori multimediali per lo streaming Fire TV, incluso il nuovo Fire TV Stick 4K Max, le telecamere di sicurezza Blink, incluso Blink Outdoor 1-Cam, i dispositivi Ring come Ring Intercom, i router eero come il Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato.

Le migliori offerte dei top brand su Amazon

Crediti: Xiaomi

La Festa delle Offerte di Primavera è anche un’occasione per mettersi in mostra e vale anche per i grandi marchi. Xiaomi, OPPO, Samsung, Huawei, Honor e non solo: di certo arriveranno degli sconti durante il periodo promozionale di Amazon e non appena disponibili saranno segnalati in questa sezione.

