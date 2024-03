Arrivano le offerte di Primavera Dreame: fino a 250€ di sconto su Amazon!

Non perdere le occasioni targate Dreame, con tanti sconti dedicati alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: la promozione è disponibile dal 20 marzo con i migliori vacuum cleaner (anche robot e lavapavimenti) a prezzo super conveniente. Andiamo a scoprire quali sono i principali prodotti in sconto e come fare per risparmiare!

Festa delle Offerte di Primavera Amazon: ecco le occasioni targate Dreame, con robot e vacuum cleaner in sconto

Crediti: Dreame

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon dura solo per cinque giorni ma gli sconti di Dreame saranno attivi fino al 31 marzo 2024. Si tratta di un momento particolarmente ghiotto per mettere le mani sul meglio della tecnologia del brand, a prezzo ribassato (con sconti fino a 250€)! A cominciare da Dreame H12 Pro (in promo a 333€), una delle lavapavimenti più completa e performante sulla piazza: lava e asciuga i pavimenti con tanta potenza e la massima celerità ed è dotata di una base per la ricarica e l’auto-pulizia. Quest’ultima avviene sfruttando anche l’aria calda, in modo da asciugare la spazzola ed evitare la formazione di muffe e cattivi odori. La spazzola è stata ridisegnata per una pulizia totale anche lungo i bordi e i battiscopa, in modo da non tralasciare alcun punto. L’ampio display LED permette di visualizzare tutti i parametri in modo chiaro mentre l’assistente vocale ti informa in tempo reale su come ottimizzare la pulizia.

Crediti: Dreame

Dreame L10 Prime (449€ in sconto) è un robot aspirapolvere dotato di algoritmo intelligente, per la massima cura dei pavimenti e un’auto-pulizia completa a tutto tondo. Il robottino si occupa delle pulizie e tu non dovrai far altro che pensare a rilassarti: la potenza di 4.000 PA garantisce la rimozione totale dello sporco mentre i due panni rotanti lavano i pavimenti in modo rapido ed efficiente. Il sistema di sollevamento dei mop è utile al passaggio sui tappeti mentre la navigazione LiDAR contente una mappatura precisa degli ambienti. Dopo ogni sessione di pulizia, L10 Prime torna alla sua base e i due mop vengono puliti ed asciugati sfruttando l’alta velocità.

Crediti: Dreame

Dreame L10s Pro Ultra Heat è una versione potenziata del modello standard, con funzionalità premium e una base di svuotamento migliorata (in offerta a 849€, con uno sconto di 150€). La potenza sale a ben 7.000 PA mentre la tecnologia MopExtend permette di lavare le superfici in modo ancora più completo: il robot è dotato di mop estendibili, in modo da pulire accuratamente anche bordi e angoli. La base di ricarica, svuotamento e auto-pulizia offre funzionalità avanzate: il dispositivo si svuota da solo e i mop vengono puliti utilizzando l’acqua calda (e poi asciugati). La base è dotata di un serbatoio per l’acqua sporca ed uno per quella pulita, in modo da rifornire il robottino.

Crediti: Dreame

La nostra panoramica delle offerte di Primavera del brand si conclude con Dreame L20 Ultra Complete, robot aspirapolvere premium che alza ulteriormente il tiro (in promozione a 1.049€, con un ribasso di ben 250€). Il dispositivo è dotato di tecnologia Vormax per un’aspirazione super potente (fino a 7.000 PA) e anche in quello caso sono presenti due mop rotanti ad alta velocità. Il rilevamento dei tappeti solleva i mop fino a 10,5 mm mentre la funzione MopExtend rileva angoli e bordi e permette di estendere i mop oltre il corpo del robottino. Parliamo del robot più avanzato del brand, per un’esperienza completamente automatizzata: la base permette di ricaricare la batteria, svuotare il contenitore dello sporco, riempire l’acqua, lavare i mop con acqua calda ed asciugarli. Inoltre grazie al sistema di navigazione smart Pathfinder e al rilevamento degli ostacoli 3D (tramite luce strutturata), L20 Ultra è capace di mappare tutta la casa con estrema precisione e di muoversi agilmente e senza alcun tipo di inconveniente.

Per scoprire tutte le offerte di Primavera di Dreame su Amazon dai un’occhiata alla pagina principale del brand. Gli sconti saranno attivi dal 20 al 31 marzo e di seguito trovate tutti i link all’acquisto. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Dreame.

