I migliori smartphone pieghevoli | Agosto 2023

Ormai il settore dei foldable è ampiamente avviato e tutti i principali brand (cinesi e non) hanno deciso di dire la loro. Per orientarti al meglio tra nuovi modelli e dispositivi lanciati in Italia o solo in Cina, ecco la nostra pratica guida all'acquisto dedicata ai migliori smartphone pieghevoli del mese (aggiornata a agosto 2023)!

Quali sono i migliori smartphone pieghevoli per il mese di Agosto 2023

Nella nostra guida dedicata ai migliori smartphone pieghevoli del mese (Agosto 2023) sono presenti modelli dei principali brand cinesi e non, insieme ai consigli su dove acquistarli; inoltre comprende sia dispositivi smartphone/tablet che flip phone, ovvero quelli pieghevoli a conchiglia. All'interno della guida trovate anche prodotti disponibili solo in versione China (con lingua in cinese e inglese): si tratta di terminali che non sono stati lanciati da voi in via ufficiale.

Non perdere i migliori smartphone per fasce di prezzo 100€|150€ | 200€ | 300€ | 500€ | 600€

N.B. – Se non visualizzate correttamente i box presenti all'interno della nostra guida, provate a disattivare AdBlock. Inoltre vi segnaliamo che su Amazon, in alcuni casi è presente la voce “Applica Coupon”, che vi permette di risparmiare (vale solo se c'è una promo attiva su un determinato prodotto).

Honor Magic Vs

Il primo pieghevole del brand ad uscire dalla Cina, Honor Magic Vs è uno smartphone elegantissimo e potente. Imperdibile, specialmente grazie alla promo lancio che permette di risparmiare 250€ e di ricevere tanti regali (tra cui le TWS Earbuds 3 Pro).

Display interno – OLED 7,9″ Full HD+ a 120 Hz

– OLED 7,9″ Full HD+ a 120 Hz Display esterno – OLED 6,45″ Full HD+ a 90 Hz

– OLED 6,45″ Full HD+ a 90 Hz Spessore e peso – 6,1/12,9 mm (aperto/chiuso) per 267 grammi

– 6,1/12,9 mm (aperto/chiuso) per 267 grammi Chipset – Snapdragon 8+ Gen 1

– Snapdragon 8+ Gen 1 Connettività – 5G

– 5G RAM – 12 GB

– 12 GB Storage – 512 GB

– 512 GB Batteria – 5.000 mAh

– 5.000 mAh Ricarica – 66W

– 66W Fotocamere – 54 + 50 + 8 MP (con OIS, ultra-wide, macro e teleobiettivo) / frontale da 16 MP

– 54 + 50 + 8 MP (con OIS, ultra-wide, macro e teleobiettivo) / frontale da 16 MP Disponibilità – Versione Italiana

Prezzi

OPPO Find N2 Flip

Il primo flip phone di OPPO è anche il primo pieghevole del brand ad arrivare in versione Global e debuttare in Italia. OPPO Find N2 Flip presenta uno schermo esterno di grandi dimensioni, utilissimo per accedere ad app e servizi.

Display interno – AMOLED LTPO 6,8″ Full HD+ a 120 Hz

– AMOLED LTPO 6,8″ Full HD+ a 120 Hz Display esterno – AMOLED 3,26″ 720 x 382 pixel

– AMOLED 3,26″ 720 x 382 pixel Spessore e peso – 7,5/16 mm (aperto/chiuso) per 191 grammi

– 7,5/16 mm (aperto/chiuso) per 191 grammi Chipset – Dimensity 9000+

– Dimensity 9000+ Connettività – 5G

– 5G RAM – 8 GB

– 8 GB Storage – 256 GB

– 256 GB Batteria – 4.300 mAh

– 4.300 mAh Ricarica – 44W

– 44W Fotocamere – 50 + 8 MP (con ultra-wide) / frontale da 32 MP

– 50 + 8 MP (con ultra-wide) / frontale da 32 MP Disponibilità – Versione Italiana

RECENSIONE

Prezzi

vivo X Fold 2

La nuova generazione pieghevole del brand si concretizza con vivo X Fold 2, il primo terminale della categoria equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 2: una belva di stile e performance!

Display interno – AMOLED LTPO 8,03″ 2K+ a 120 Hz

– AMOLED LTPO 8,03″ 2K+ a 120 Hz Display esterno – AMOLED 6,53″ Full HD+ a 120 Hz

– AMOLED 6,53″ Full HD+ a 120 Hz Spessore e peso – 6,7/13 mm (aperto/chiuso) per 280 grammi

– 6,7/13 mm (aperto/chiuso) per 280 grammi Chipset – Snapdragon 8 Gen 2

– Snapdragon 8 Gen 2 Connettività – 5G

– 5G RAM – 12 GB

– 12 GB Storage – 256/512 GB

– 256/512 GB Batteria – 4.800 mAh

– 4.800 mAh Ricarica – 120W e wireless da 50W

– 120W e wireless da 50W Fotocamere – 54 + 12 + 12 MP (con OIS, ultra-wide e teleobiettivo) / frontale da 16 e 16 MP (interna/esterna)

– 54 + 12 + 12 MP (con OIS, ultra-wide e teleobiettivo) / frontale da 16 e 16 MP (interna/esterna) Disponibilità – Versione China

Prezzi

Xiaomi MIX Fold 2

Sottilissimo, leggero ed elegante, Xiaomi MIX Fold 2 va a perfezionare e migliorare la gamma pieghevole del brand. Peccato che sia stato lanciato solo in Cina!

Display interno – OLED LTPO 8,02″ 2K+ a 120 Hz

– OLED LTPO 8,02″ 2K+ a 120 Hz Display esterno – AMOLED 6,56″ Full HD+ a 90 Hz

– AMOLED 6,56″ Full HD+ a 90 Hz Spessore e peso – 5,4/11,2 mm (aperto/chiuso) per 262 grammi

– 5,4/11,2 mm (aperto/chiuso) per 262 grammi Chipset – Snapdragon 8+ Gen 1

– Snapdragon 8+ Gen 1 Connettività – 5G

– 5G RAM – 12 GB

– 12 GB Storage – 256/512 GB/1 TB

– 256/512 GB/1 TB Batteria – 4.500 mAh

– 4.500 mAh Ricarica – 67W

– 67W Fotocamere – 54 + 13 + 8 MP (con OIS, ultra-wide e teleobiettivo) / frontale da 20 MP (solo esterna)

– 54 + 13 + 8 MP (con OIS, ultra-wide e teleobiettivo) / frontale da 20 MP (solo esterna) Disponibilità – Versione China

RECENSIONE

Prezzi

Samsung Galaxy Z Fold 4 & Galaxy Z Flip 4

Impossibile parlare dei migliori smartphone pieghevoli senza citare Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4: il produttore asiatico si perfeziona di anno in anno e ormai è diventato il top player del settore dei foldable.

Z Fold 4

Display interno – Dynamic AMOLED 2X 7,6″ QXGA+ a 120 Hz

– Dynamic AMOLED 2X 7,6″ QXGA+ a 120 Hz Display esterno – Dynamic AMOLED 2X 6,2″ HD+ a 120 Hz

– Dynamic AMOLED 2X 6,2″ HD+ a 120 Hz Spessore e peso – 6,3/14,2-15,8 mm (aperto/chiuso) per 263 grammi

– 6,3/14,2-15,8 mm (aperto/chiuso) per 263 grammi Chipset – Snapdragon 8+ Gen 1

– Snapdragon 8+ Gen 1 Connettività – 5G

– 5G RAM – 12 GB

– 12 GB Storage – 256/512 GB/1 TB

– 256/512 GB/1 TB Batteria – 4.400 mAh

– 4.400 mAh Ricarica – 25W e wireless 15W

– 25W e wireless 15W Fotocamere – 50 + 10 + 12 MP (con OIS, ultra-wide e teleobiettivo) / frontale da 4 e 10 MP (interna e Under Screen Camera/esterna)

– 50 + 10 + 12 MP (con OIS, ultra-wide e teleobiettivo) / frontale da 4 e 10 MP (interna e Under Screen Camera/esterna) Disponibilità – Versione Italiana

RECENSIONE (Z Fold 4)

Z Flip 4

Display interno – Dynamic AMOLED 2X 6,2″ Full HD+ a 120 Hz

– Dynamic AMOLED 2X 6,2″ Full HD+ a 120 Hz Display esterno – Super AMOLED 1,9″ 512 x 260 pixel

– Super AMOLED 1,9″ 512 x 260 pixel Spessore e peso – 6,9/15,9-17,1 mm (aperto/chiuso) per 187 grammi

– 6,9/15,9-17,1 mm (aperto/chiuso) per 187 grammi Chipset – Snapdragon 8+ Gen 1

– Snapdragon 8+ Gen 1 Connettività – 5G

– 5G RAM – 8 GB

– 8 GB Storage – 128/256/512 GB

– 128/256/512 GB Batteria – 3.700 mAh

– 3.700 mAh Ricarica – 25W e wireless 15W

– 25W e wireless 15W Fotocamere – 12 + 12 MP (con OIS e ultra-wide) / frontale da 10 MP

– 12 + 12 MP (con OIS e ultra-wide) / frontale da 10 MP Disponibilità – Versione Italiana

Prezzi

Motorola RAZR 2022

La storica serie Motorola RAZR ha trovato la sua declinazione perfetta: un flip phone caratterizzato da un ampio pannello esterno, dimensioni compatte ed un prezzo contenuto!

Display interno – AMOLED 6,7″ Full HD+ a 144 Hz

– AMOLED 6,7″ Full HD+ a 144 Hz Display esterno – AMOLED 2,7″ 800 x 573 pixel

– AMOLED 2,7″ 800 x 573 pixel Spessore e peso – 7,6/17 mm (aperto/chiuso) per 200 grammi

– 7,6/17 mm (aperto/chiuso) per 200 grammi Chipset – Snapdragon 8+ Gen 1

– Snapdragon 8+ Gen 1 Connettività – 5G

– 5G RAM – 8 GB

– 8 GB Storage – 256 GB

– 256 GB Batteria – 3.500 mAh

– 3.500 mAh Ricarica – 30W

– 30W Fotocamere – 50 + 13 MP (con OIS e ultra-wide) / frontale da 32 MP

– 50 + 13 MP (con OIS e ultra-wide) / frontale da 32 MP Disponibilità – Versione Italiana

RECENSIONE

Prezzi

Le nostre guide all'acquisto

Volete scoprire i migliori prodotti tech disponibili per categoria? Allora ecco le nostre guide all'acquisto, aggiornate con cadenza mensile!

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte tech vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato, GizDeals, insieme a tutti i canali tematici.

GizDeals | GizDeals eBay | GizDeals – I migliori affari dal web

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le