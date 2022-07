I migliori tablet cinesi Android e Windows 10 | Classifica Luglio 2022

Dopo un periodo di stasi, il mercato dei tablet ha vissuto un boom dovuto all'esigenza assoluta di dover utilizzare i dispositivi per lavoro, sfruttando i tablet per lo smart working, la didattica a distanza ed altro ancora. Proprio per questo, in questo articolo vi diamo la nostra classifica, cercando di far chiarezza su quale sia il miglior tablet cinese con Windows 10/11 e quale possa essere considerato il miglior tablet Android, assumendo come parametro principale il rapporto qualità prezzo. La nostra breve guida all'acquisto potrebbe quindi riassumersi nella ricerca del tablet al miglior prezzo, che si tratti di dispositivi con Windows oppure Android, a seconda delle esigenze.

Ultimo aggiornamento: Luglio 2022

Miglior tablet cinese Android o Windows

Xiaomi Pad 5 segna il ritorno in grande stile del brand nel mondo dei tablet. Si tratta di un dispositivo con un hardware performante, votato alla multimedialità grazie alla dotazione di ben 4 speaker e ad un display da 11″ WQHD+ (2560 x 1600 pixel) con refresh rate a 120 Hz. Il device non disdegna la produttività grazie al supporto ad uno stylus attivo ed alla tastiera dedicata. Parliamo di una soluzione di tutto rispetto, dal peso di circa 511 grammi e dotata dello Snadpragon 860, con almeno 6 GB di RAM e 128/256 GB di storage UFS 3.1. La batteria è un'unità da 8720 mAh con supporto alla ricarica rapida 33W mentre lato software troviamo Android 11 con l'interfaccia MIUI For Pad.

Realme Pad è il primo tablet del brand votato particolarmente alla multimedialità grazie al display da 10.4″ con risoluzione 2000 x 1200 pixel ed al chipset MediaTek Helio G80 (capace di restituire ottime performance lato Gaming). La presenza di Modulo Telefonico (opzionale) e GPS lo rendono un device particolarmente adatto anche all'uso in mobilità. Completano il pacchetto un corpo leggero con una scocca metallica, una batteria da 7.100 mAh (con ricarica da 18W), modulo LTE opzionale e Android 11 tramite Realme UI For Pad.

In termini di rapporto qualità/prezzo CHUWI HiPad Pro è uno dei dispositivi più quotati: il tablet adotta un display da 10.8″ con risoluzione 2.5K ed è il primo prodotto di questo tipo ad implementare un foro per la fotocamera frontale (da 5 MP). Il resto delle caratteristiche comprende il chipset Helio G95 di MediaTek, 8/128 GB di memorie, il supporto 4G LTE ed una batteria da 7.000 mAh. Immancabile il supporto Widevine L1, per godere dei contenuti in streaming alla massima qualità!

Ancora una volta ci troviamo alle prese con un tablet low budget con connettività 4G LTE: perfetto da portare in vacanza e da sfruttare per i contenuti multimediali e gli e-book, grazie all'ampio schermo da 10.4″ con risoluzione 2K. Il processore UNISOC T618 svolge il suo compito senza intoppi, anche grazie alla presenza di memoria da 8/128 GB. La batteria è un'unità da 7.000 mAh ed è presente anche il GPS: non manca proprio nulla!

Concludiamo la nostra panoramica dei migliori tablet del mese con una soluzione dal prezzo maggiore, ma per una serie di buoni motivi. CHUWI UBook X Pro è un tablet PC dotato di Windows 11 ed un processore Intel Core i7 7Y75 (con 8/256 GB di memorie), un display touch 2K da 13″ ed un pratico supporto regolabile posteriore. Si tratta di un dispositivo che fa il verso al Surface di Microsoft ed arriva ad un prezzo conveniente. Se cercate un tablet con Windows, non lasciatevelo scappare ora che è in offerta con 100€ di sconto (cliccando su “Applica Coupon” presente nella pagina, subito sotto il prezzo).

