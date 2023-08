Le migliori bici elettriche | Classifica Agosto 2023

In un'epoca in cui la mobilità sostenibile sta guadagnando sempre più rilevanza, le bici elettriche si pongono come una soluzione innovativa e vantaggiosa per affrontare le sfide legate al traffico congestionato, all'inquinamento atmosferico e al costo (sempre crescente) dei carburanti. Inoltre esistono tanti modelli differenti, per ogni tipo di esigenza: che tu stia cercando una e-bike per gli spostamenti quotidiani, per avventurose pedalate fuoristrada o per semplici passeggiate nel weekend, troverai sicuramente una soluzione che si adatta alle tue necessità. E noi ti diamo una mano con la nostra pratica guida all'acquisto dedicata alle migliori bici elettriche del mese!

Le migliori bici elettriche | Ecco la classifica delle e-bike più quotate di Agosto 2023

Ormai sempre più utenti stanno puntando alla mobilità elettrica e il motivo è presto detto (come anticipato anche in apertura): la riduzione dell'impatto ambientale rispetto ai veicoli tradizionali, la possibilità di risparmiare su manutenzione e carburante, i benefici per il traffico cittadino (le e-bike permettono di evitare ingorghi, parcheggi costosi e tempi di percorrenza enormi, favorendo una circolazione fluida e sostenibile). Tanti vantaggi sia per il singolo che per la comunità! Nella nostra guida alle migliori bici elettriche del mese andiamo ad analizzare le scelte più convenienti del momento, mettendo in evidenza le principali caratteristiche dei vari veicoli.

N.B. – Se non visualizzate correttamente i box presenti all'interno della nostra guida, provate a disattivare AdBlock. Inoltre vi segnaliamo che su Amazon, in alcuni casi è presente la voce “Applica Coupon”, che vi permette di risparmiare (vale solo se c'è una promo attiva su un determinato prodotto).

Le migliori e-bike tra i 500€ e gli 800€

La nostra guida all'acquisto è divisa in varie fasce di prezzo: la categoria di partenza comprende le bici elettriche ad un prezzo compreso tra i 500€ e gli 800€. Si tratta di una cifra di partenza più che dignitosa, che permette di accedere ad una serie di e-bike dall'ottimo rapporto qualità/prezzo; tuttavia, se presenti vi segnaleremo anche modelli a cifre inferiori (magari grazie ad una super offerta).

DYU A1F

Tipologia: BMX

BMX Struttura pieghevole: Sì

Sì Motore: 250W

250W Batteria e autonomia: 36V 7.5Ah, fino a 25 km

36V 7.5Ah, fino a 25 km Pneumatici: 16″

16″ Cambio: No

No Display: LCD

LCD Sospensioni: forcella anteriore

forcella anteriore Freni : a disco

: a disco Modalità: con acceleratore e tre modalità (pedalata fisica, assistita e full electric)

con acceleratore e tre modalità (pedalata fisica, assistita e full electric) RECENSIONE

Engwe T14

Tipologia: BMX

BMX Struttura pieghevole: Sì

Sì Motore: 250W

250W Batteria e autonomia: 48V 10Ah, fino a 80 km

48V 10Ah, fino a 80 km Pneumatici: 14″ x 2.125″

14″ x 2.125″ Cambio: Shimano a 7 velocità

Shimano a 7 velocità Display: LCD

LCD Sospensioni: forcella anteriore

forcella anteriore Freni : a disco

: a disco Modalità: con acceleratore e tre modalità (pedalata fisica, assistita e full electric)

KAISDA K6 Pro

Tipologia: City bike

City bike Struttura pieghevole: No

No Motore: 350W

350W Batteria e autonomia: 36V 12.4Ah, fino a 60 km

36V 12.4Ah, fino a 60 km Pneumatici: 26″

26″ Cambio: Shimano a 7 velocità

Shimano a 7 velocità Display: LED

LED Sospensioni: No

No Freni : a disco

: a disco Modalità: con acceleratore e tre modalità (pedalata fisica, assistita e full electric)

HIMO Z16 Max

Tipologia: BMX

BMX Struttura pieghevole: Sì

Sì Motore: 250W

250W Batteria e autonomia: 36V 10Ah, fino a 80 km

36V 10Ah, fino a 80 km Pneumatici: CST da 16″

CST da 16″ Cambio: Shimano a 7 velocità

Shimano a 7 velocità Display: LCD

LCD Sospensioni: forcella posteriore

forcella posteriore Freni : a disco

: a disco Modalità: senza acceleratore e due modalità (pedalata fisica e assistita)

Le migliori e-bike tra gli 800€ e i 1000€

La fascia media delle bici elettriche, ossia quella tra gli 800€ ed un massimo di 1000€. In questo caso le cose si fanno ancora più interessanti, con una maggiore qualità e feature aggiuntive: in questa categoria troverete sicuramente l'alleato perfetto per i vostri spostamenti!

ELEGLIDE M2

Tipologia: Mountain bike

Mountain bike Struttura pieghevole: No

No Motore: 250W

250W Batteria e autonomia: 36V 15Ah, fino a 125 km

36V 15Ah, fino a 125 km Pneumatici: Kenda da 27.5″ x 2.4″

Kenda da 27.5″ x 2.4″ Cambio: Shimano a 24 velocità

Shimano a 24 velocità Display: LCD

LCD Sospensioni: ammortizzatore idraulico anteriore (con blocco)

ammortizzatore idraulico anteriore (con blocco) Freni : a disco idraulici

: a disco idraulici Modalità: senza acceleratore e due modalità (pedalata fisica e cinque livelli di pedalata assistita)

Z8

Tipologia: Fat bike

Fat bike Struttura pieghevole: No

No Motore: 500W

500W Batteria e autonomia: 48V 15Ah, fino a 120 km

48V 15Ah, fino a 120 km Pneumatici: 20″ x 4″

20″ x 4″ Cambio: Shimano a 7 velocità

Shimano a 7 velocità Display: LCD

LCD Sospensioni: a forcella (anteriore e posteriore)

a forcella (anteriore e posteriore) Freni : a disco

: a disco Modalità: con acceleratore e tre modalità (pedalata fisica, assistita e full electric)

Le migliori e-bike sopra i 1000€

Salendo sopra i 1000€ ci spostiamo verso la fascia premium del settore delle e-bike, con modelli top che non badano ai compromessi (per utenti che puntano al top e non hanno il timore di spendere qualcosa di più per avere la massima qualità).

PVY Z20 PLUS

Tipologia: BMX Fat bike

BMX Fat bike Struttura pieghevole: Sì

Sì Motore: 1000W

1000W Batteria e autonomia: 48V 16,5Ah, fino a 120 km

48V 16,5Ah, fino a 120 km Pneumatici: 20″ x 4″

20″ x 4″ Cambio: cambio Shimano a 7 velocità

cambio Shimano a 7 velocità Display: LCD

LCD Sospensioni: doppio ammortizzatore (a forcella anteriore)

doppio ammortizzatore (a forcella anteriore) Freni : a disco idraulici

: a disco idraulici Modalità: con acceleratore e tre modalità (pedalata fisica, assistita e full electric)

Conformità al codice della strada

Quanto acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

