I migliori incisori laser | Classifica Luglio 2023

Il 2023, insieme a quello delle retro-console portatili, ha visto il boom di un altro settore: quello degli incisori laser. Personalizzazioni e ritagli quest'anno sono diventati uno degli hobby preferito dagli utenti, con tantissime aziende specializzate nella produzione di stampanti 3D che hanno deciso di lanciarsi in questo nuovo settore proponendo dispositivi sempre più avanzati. Approcciare questo mondo, però, non è cosa semplice: proprio per questo vi proponiamo questa guida che vi semplificherà la scelta in base alla fascia di prezzo.

I migliori incisori laser

Gli incisori laser si contraddistinguono principalmente per la loro potenza: un fattore fondamentale, infatti, è quanto riesce ad andare in profondità l'incisione e il taglio grazie alla wattaggio dell'unità. Bisogna prestare particolare attenzione anche al sistema di raffreddamento, e alla dimensione dell'area di lavoro, nel caso in cui si vogliano personalizzare elementi di dimensioni più ampie.

N.B. – Se non visualizzate correttamente i box presenti all'interno della nostra guida, provate a disattivare AdBlock. Inoltre vi segnaliamo che su Amazon, in alcuni casi è presente la voce “Applica Coupon”, che vi permette di risparmiare (vale solo se c'è una promo attiva su un determinato prodotto).

I migliori incisori laser sotto i 300€

In questa fascia di prezzo vi proponiamo dei dispositivi per chi è alle prime armi e vuole sondare il terreno per capire se l'incisione laser può diventare davvero un nuovo hobby. In questo caso abbiamo laser con un potenza che spesso non supera i 5W e connessione USB al PC da utilizzare con i software LaserGRBL e Lightburn.

Sculpfun S9

Area di lavoro: 410x420mm

Potenza laser: 5.5W

Pompa Air Assist: no

Connettività: Connessione USB

Makibes X1

Area di lavoro: 410x400mm

Potenza laser: 5.5W

Pompa Air Assist: no

Connettività: Connessione USB

VEVOR Laser Engraver

Area di lavoro: 460x810mm

Potenza laser: 6W

Pompa Air Assist: no

Connettività: Connessione USB, Wi-Fi

I migliori incisori laser sotto i 600€

Saliamo di livello ed ovviamente anche di prezzo: in questa fascia troviamo dispositivi per chi ha già avuto esperienze con il mondo degli incisori laser e cerca un prodotto in grado di soddisfare delle esigenze di personalizzazione ben precise. Aumenta anche la connettività, con incisori che possono essere controllati anche tramite touch screen oppure app mobile.

ATOMSTACK S10 PRO

Area di lavoro: 410x400mm

Potenza laser: 10W

Pompa Air Assist: no

Connettività: Connessione USB, microSD, Touch Screen

Sculpfun S30 Pro

Area di lavoro: 410x400mm

Potenza laser: 10W

Pompa Air Assist: si

Connettività: Connessione USB, Bluetooth

Ortur Laser Master 3 10W

Area di lavoro: 400x400mm

Potenza laser: 10W

Pompa Air Assist: no

Connettività: Connessione USB, Wi-Fi, App mobile

RECENSIONE

I migliori incisori laser top di gamma

Nessun compromesso: in questa fascia solo il meglio! Se necessitate di un incisore che metta a disposizione funzionalità avanzate, potenza superiore ed un raffreddamento affidato ad una pompa esterna siete proprio nel posto giusto. Questa selezione vi farà spendere qualche euro in più, ma la soddisfazione è garantita.

Creality Falcon 2 22W

Area di lavoro: 400x415mm

Potenza laser: 22W

Pompa Air Assist: si

Connettività: Connessione USB, microSD, Pannello di controllo

RECENSIONE

Sculpfun S30 Pro Max

Area di lavoro: 410x400mm

Potenza laser: 20W

Pompa Air Assist: si

Connettività: Connessione USB, microSD

RECENSIONE

ATEZR P10

Area di lavoro: 430x430mm

Potenza laser: 12W

Pompa Air Assist: si

Connettività: Connessione USB, microSD, Wi-Fi, Touch Screen

RECENSIONE

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le