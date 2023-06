I migliori proiettori smart | Classifica Luglio 2023

Quando si parla di prodotti tech non abbiamo soltanto a che fare con smartphone, tablet, indossabili ed altre soluzioni “per tutti”, ma anche con tante tipologie di dispositivi meno mainstream (come nel caso delle retro console). Una delle principali è senza dubbio quella dei proiettori: nata come una nicchia, sta prendendo piede sempre di più e ormai si trovano prodotti per tutti i gusti e – sopratutto – per tutte le tasche. Andiamo a scoprire quali sono i migliori proiettori smart attualmente sulla piazza!

I migliori proiettori smart | Ecco la classifica di Luglio 2023

XGIMI Horizon Pro (Crediti: XGIMI)

Come anticipato anche in apertura, il settore dei proiettori è in crescita e sempre più brand di cimentano con questa tipologia di prodotti. Si parla ormai di dispositivi smart, con connettività WiFi e Bluetooth e la possibilità di gestire il tutto comodamente tramite smartphone. I proiettori sono una valida alternativa ai televisori e possono essere utilizzati per portare il cinema e l'intrattenimento praticamente ovunque. Per la nostra guida ai migliori proiettori smart abbiamo deciso di puntare su varie fasce di prezzo, in modo da mostrarvi le soluzioni più adatte alle vostre esigenze.

N.B. – Se non visualizzate correttamente i box presenti all'interno della nostra guida, provate a disattivare AdBlock. Inoltre vi segnaliamo che su Amazon, in alcuni casi è presente la voce “Applica Coupon”, che vi permette di risparmiare (vale solo se c'è una promo attiva su un determinato prodotto).

I migliori proiettori smart sotto i 150€

il punto di partenza è senza dubbio la fascia budget, quella caratterizzata da soluzioni dal prezzo molto accessibile. I proiettori smart economici sono in grado di regalare grandi soddisfazioni, senza la necessità di investire somme importanti.

Blitzwolf BW-V2

Risoluzione e dimensione dell'immagine: Full HD (1920 x 1080 pixel), 84-150″

Full HD (1920 x 1080 pixel), 84-150″ Luminosità: 200 ANSI Lumen

200 ANSI Lumen Durata della lampada: /

/ Messa a fuoco: manuale

manuale Correzione trapezoidale automatica: presente

presente Speaker: stereo da 5W

stereo da 5W Sistema operativo: Android 9 + Play Store & Aptoide

Android 9 + Play Store & Aptoide Memorie: 2/32 GB

2/32 GB Connettività: WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0

WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0 Certificazioni: /

La nostra RECENSIONE

Bakeey VP1

Risoluzione e dimensione dell'immagine: Full HD (1920 x 1080 pixel), 50-300″

Full HD (1920 x 1080 pixel), 50-300″ Luminosità: 260 Lumen

260 Lumen Durata della lampada: /

/ Messa a fuoco: automatica

automatica Correzione trapezoidale automatica: presente

presente Speaker: mono da 10W

mono da 10W Sistema operativo: /

/ Memorie: 2/32 GB

2/32 GB Connettività: WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0

WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0 Certificazioni: /

I migliori proiettori smart sotto i 300€

La fascia media dei proiettori smart è ricca di opportunità, con prodotti dal rapporto qualità prezzo eccellente. La spesa sale, ovviamente, ma migliorano anche le specifiche tecniche e la qualità generare dei dispositivi: si tratta di una gamma perfetta per i veterani che desiderano alzare il tiro!

Wanbo TT

Risoluzione e dimensione dell'immagine: Full HD (1920 x 1080 pixel), 40-120″

Full HD (1920 x 1080 pixel), 40-120″ Luminosità: 650 ANSI Lumen

650 ANSI Lumen Durata della lampada: 20.000 ore

20.000 ore Messa a fuoco: automatica

automatica Correzione trapezoidale automatica: presente

presente Speaker: stereo da 5W

stereo da 5W Sistema operativo: basato su kernel Linux + app store integrato

basato su kernel Linux + app store integrato Memorie: 1/8 GB

1/8 GB Connettività: WiFi Dual Band, Bluetooth 5.1

WiFi Dual Band, Bluetooth 5.1 Certificazioni: Widevine L1 (Netflix e altre piattaforme streaming), Dolby Audio

La nostra RECENSIONE

Yaber V8 Pro

Risoluzione e dimensione dell'immagine: Full HD (1920 x 1080 pixel), fino a 250″

Full HD (1920 x 1080 pixel), fino a 250″ Luminosità: 450 ANSI Lumen

450 ANSI Lumen Durata della lampada: 100.000 ore

100.000 ore Messa a fuoco: manuale

manuale Correzione trapezoidale automatica: presente

presente Speaker: mono

mono Sistema operativo: basato su kernel Linux + app store integrato

basato su kernel Linux + app store integrato Memorie: 1/8 GB

1/8 GB Connettività: WiFi 6, Bluetooth 5.1

WiFi 6, Bluetooth 5.1 Certificazioni: /

La nostra RECENSIONE

I migliori proiettori smart sotto i 600€

In questa categoria troviamo i proiettori smart più costosi: i compromessi scendono notevolmente, anche se è necessario mettere mano al portafogli (visto che parliamo comunque di cifre importanti). Questa fascia di prezzo è dedicata agli utenti esperti e in cerca di prodotti al top delle performance.

Xiaomi Smart Projector 2

Risoluzione e dimensione dell'immagine: Full HD (1920 x 1080 pixel), fino a 120″

Full HD (1920 x 1080 pixel), fino a 120″ Luminosità: 500 ANSI Lumen

500 ANSI Lumen Durata della lampada: /

/ Messa a fuoco: automatica

automatica Correzione trapezoidale automatica: presente

presente Speaker: stereo da 5W

stereo da 5W Sistema operativo: Android TV + Play Store

Android TV + Play Store Memorie: 2/16 GB

2/16 GB Connettività: WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0

WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0 Certificazioni: Dolby Audio

XGIMI Halo

Risoluzione e dimensione dell'immagine: Full HD (1920 x 1080 pixel), fino a 300″

Full HD (1920 x 1080 pixel), fino a 300″ Luminosità: 800 ANSI Lumen

800 ANSI Lumen Durata della lampada: 30.000 ore

30.000 ore Messa a fuoco: automatica

automatica Correzione trapezoidale automatica: presente

presente Speaker: stereo da 5W (Harman/Kardon)

stereo da 5W (Harman/Kardon) Sistema operativo: Android TV + Play Store

Android TV + Play Store Memorie: 2/16 GB

2/16 GB Connettività: WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0

WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0 Certificazioni: Dolby Audio

La nostra RECENSIONE

I migliori proiettori smart Premium (sopra i 600€)

Come in qualsiasi categoria di prodotti, anche i proiettori smart possono essere premium: le qualità – nelle performance e nella cura dei dettagli – è spaziale ma anche i prezzi non scherzano. Abbiamo selezionato per voi varie occasioni, ma si tratta pur sempre di dispositivi esclusivi, adatti solo ad esperti ed appassionati che mirano alle stelle.

Dongbei Mars Pro

Risoluzione e dimensione dell'immagine: 4K (fino a 4096 x 2160 pixel), 80-150″

4K (fino a 4096 x 2160 pixel), 80-150″ Luminosità: 3200 ANSI Lumen

3200 ANSI Lumen Durata della lampada: 30.000 ore

30.000 ore Messa a fuoco: automatica

automatica Correzione trapezoidale automatica: presente

presente Speaker: stereo da 8W

stereo da 8W Sistema operativo: Android 9 + Play Store

Android 9 + Play Store Memorie: 4/128 GB

4/128 GB Connettività: WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0

WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0 Certificazioni: Dolby Digital

La nostra RECENSIONE

XGIMI Horizon Pro

Risoluzione e dimensione dell'immagine: 4K (fino a 4096 x 2160 pixel), 30-300″

4K (fino a 4096 x 2160 pixel), 30-300″ Luminosità: 2200 ANSI Lumen

2200 ANSI Lumen Durata della lampada: 35.000 ore

35.000 ore Messa a fuoco: automatica

automatica Correzione trapezoidale automatica: presente

presente Speaker: stereo da 8W

stereo da 8W Sistema operativo: Android TV + Play Store

Android TV + Play Store Memorie: 2/32 GB

2/32 GB Connettività: WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0

WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0 Certificazioni: Widevine L1 (Netflix e altre piattaforme streaming), Dolby Audio

La nostra RECENSIONE

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le