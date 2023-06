Le migliori retro console portatili | Classifica Luglio 2023

Negli ultimi mesi abbiamo visto una vera e propria invasione del mercato da parte delle retro console portatili che permettono di rivivere le emozioni di quando eravamo bambini attraverso i grandi titoli videoludici del passato. Districarsi tra i tanti modelli potrebbe essere difficile, ma questa nostra guida divisa per fasce di prezzo vi aiuterà a scegliere la retro console portatile più adatta a voi.

Le migliori retro console portatili

Le retro console moderne ricalcano le orme delle grandi console per videogiochi del passato, offrendo spesso un design che ricorda molto i dispositivi portatili che hanno segnato l'infanzia di intere generazioni. Tuttavia, sfruttando un hardware molto più potente rispetto a quello del passato possono emulare senza problemi quasi tutte le vecchie console che ormai vengono considerate retro-gamig.

Le migliori retro console portatili sotto i 50€

La fascia economica si contraddistingue con console che offrono ottime prestazioni ad un prezzo eccezionale, per chi cerca principalmente un po' di svago nei lunghi tragitti in bus o metropolitana oppure del sano divertimento con amici e colleghi durante le pause pranzo.

Powkiddy V90

Display: IPS 3″ (320 x 240 pixel)

Chipset: ARM9

Memorie: 16 GB storage interno + 64 GB microSD

Connettività: Assente

Batteria: 1200 mAh

Powkiddy X70

Display: IPS 7″ (1024 x 600 pixel)

Chipset: ATM7051

Memorie: 128 MB RAM, 64 GB storage microSD

Connettività: Assente

Batteria: 3500 mAh

Powkiddy A30

Display: IPS 2.8″ (320 x 240 pixel)

Chipset: ARM 628 MHz

Memorie: 64 MB RAM, 64 GB storage microSD

Connettività: Assente

Batteria: 1200 mAh

Le migliori retro console portatili sotto i 150€

Sale il prezzo ma salgono anche le prestazioni, con dispositivi sempre più potenti che possono sfruttare in alcuni casi anche il touch screen e la connettività ad internet. Questa fascia di prezzo è dedicata principalmente a chi vuole rivivere le emozioni del passato senza però spendere troppo.

Anbernic RG353M

Display: IPS Touch 3.5″ (640 x 480 pixel)

Chipset: RK3566

Memorie: 2 GB RAM, 32 GB storage su eMMC 5.1, 16 GB + 64 GB microSD

Connettività: Wi-Fi

Batteria: 3500 mAh

Anbernic RG353V

Display: IPS Touch 3.5″ (640 x 480 pixel)

Chipset: RK3566

Memorie: 2 GB RAM, 32 GB storage su eMMC 5.1, 16 GB + 64 GB microSD

Connettività: Wi-Fi

Batteria: 3200 mAh

Powkiddy RGB10 Max2

Display: IPS 5″ (854 x 480 pixel)

Chipset: RK3326

Memorie: 1 GB RAM, 16 GB + 256 GB microSD

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth

Batteria: 4200 mAh

Le migliori retro console portatili sotto i 300€

Le console, proprio come gli smartphone, offrono anche una fascia alta per chi può spendere un po' di più e non vuole essere limitato nella scelta dei titoli del passato da emulare. In questa fascia troviamo dispositivi particolarmente potenti in grado di eseguire praticamente qualsiasi gioco uscito nelle precedenti generazioni.

Retroid Pocket 3

Display: IPS Touch 4.7″

Chipset: Cortex A75 + PowerVR GE8300

Memorie: 2 GB RAM, 32 GB storage su eMMC

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth

Batteria: 4000 mAh

Anbernic RG505

Display: OLED 4.95″ (960 x 544 pixel)

Chipset: Unisoc Tiger T618

Memorie: 4 GB RAM, 128 GB storage su eMMC 5.1, 256 GB micro SD

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth

Batteria: 5000 mAh

Powkiddy X18S

Display: IPS Touch 5.5″ (1280 x 720 pixel)

Chipset: Unisoc Tiger T618

Memorie: 4 GB RAM, 64 GB storage interno

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth

Batteria: 5000 mAh

Le migliori retro (e non) console premium

Nessun compromesso per questa fascia di prezzo: solo il meglio dai migliori produttori disponibili sul mercato. In questo caso, si va oltre il semplice concetto di retro-gaming per salire di livello e trovare PC-ibridi in grado di eseguire anche i titoli più moderni.

ASUS ROG Ally

Display: LCD 7″ (1920 x 1080 pixel)

Chipset: AMD Ryzen Z1 Extreme

Memorie: 16 GB RAM, 512 GB SSD

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth

Batteria: 40 Wh

GPD XP Plus

Display: IPS 6.8″ (2400 x 1080 pixel)

Chipset: Dimensity 1200

Memorie: 6 GB RAM, 128 GB SSD

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Batteria: 7000 mAh

