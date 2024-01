I migliori monopattini elettrici | Gennaio 2024

Negli ultimi anni le strade delle nostre città sono state letteralmente invase dai monopattini elettrici, un mezzo di trasporto estremamente pratico ed economico che contribuisce a ridurre l’inquinamento che attanaglia le grande metropoli. La scelta è vasta ed orientarsi durante l’acquisto di un nuovo monopattino potrebbe non essere semplice: per questo motivo abbiamo deciso di stilare la lista di quelli che secondo noi sono i migliori prodotti attualmente sul mercato, dividendola in tre fasce di prezzo.

I migliori monopattini elettrici

I monopattini elettrici si differenziano per la grandezza di ruote e pneumatici, dotazione smart, potenza del motore, autonomia della batteria e tante altre caratteristiche che andrebbero sempre valutate prima di concludere l’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto. In questa nostra guida troverete i migliori monopattini elettrici con un’esaustiva scheda tecnica con le peculiarità più importanti. Ovviamente, maggiore sarà il prezzo e maggiori saranno le possibilità offerte dal monopattino.

I migliori monopattini elettrici sotto i 300€

In questo segmento di prezzo troviamo i monopattini elettrici entry-level, particolarmente indicati per chi è alle prime armi con questo tipo di mezzo di trasporto. La velocità massima spesso raggiunge lo standard di 25 KM/h, ma la differenza la fanno i chilometri percorribili.

KUGOO S3

Motore: 350W – 25 KM/h

Batteria e autonomia: 36V 6AH – 22/25 KM

Pneumatici: 8.5″

Display: LCD

Struttura pieghevole: Si

iScooter i9 Pro

Motore: 350W – 30 KM/h

Batteria e autonomia: 36V 7.5AH – 25 KM

Pneumatici: 8.5″

Display: LED

Struttura pieghevole: Si

Motore: 350W – 25 KM/h

Batteria e autonomia: 36V 10.5AH – 20 KM

Pneumatici: 8.5″

Display: LCD

Struttura pieghevole: Si

I migliori monopattini elettrici sotto i 500€

Se volete utilizzare il monopattino elettrico ogni giorno per percorrere determinati percorsi come quello casa-lavoro o casa-scuola, questa potrebbe essere la sezione adatta a voi. Con performance costanti ed un buon chilometraggio, questi monopattini rendono la vita da pendolare molto più semplice.

EVERCROSS EV85F

Motore: 350W – 25 KM/h

Batteria e autonomia: 36V 7.8AH – 30 KM

Pneumatici: 8.5″

Display: No

Struttura pieghevole: Si

KuKirin G2 Pro

Motore: 600W – 45 KM/h

Batteria e autonomia: 48V 15AH – 50 KM

Pneumatici: 9″

Display: LED

Struttura pieghevole: Si

Ducati PRO-I Evo

Motore: 350W – 25 KM/h

Batteria e autonomia: 280 Wh – 25 KM

Pneumatici: 8.5″

Display: LED

Struttura pieghevole: Si

I migliori monopattini elettrici sotto i 1000€

In questa categoria troviamo solo il meglio del meglio: se volete un monopattino in grado di affrontare ogni tipo strada, quelli che trovate qui sotto fanno proprio al caso vostro. I prezzi sono più alti, ma l’esperienza di guida è assolutamente senza compromessi.

JOYOR Y8-S

Motore: 500W – 45 KM/h

Batteria e autonomia: 48V 13Ah – 55 KM

Pneumatici: 10″

Display: LED

Struttura pieghevole: Si

Segway Ninebot MAX G2E

Motore: 450W – 25 KM/h

Batteria e autonomia: 551 Wh – 70 KM

Pneumatici: 10″

Display: LED

Struttura pieghevole: Si

Lamborghini Alext

Motore: 500W – 25 KM/h

Batteria e autonomia: 600 Wh – 40 KM

Pneumatici: 11″

Display: LCD

Struttura pieghevole: Si

