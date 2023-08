I migliori mini PC | Classifica Agosto 2023

Ormai il settore degli computer non è dominato soltanto da soluzioni desktop e portatili: sempre più utenti scelgono di affidarsi ad un mini PC ed i vantaggi sono decisamente ovvi. Non necessitano di tanto spazio (visto che parliamo di terminali di dimensioni ridottissime), sono spesso economici, offrono performance di tutto rispetto grazie a specifiche che non hanno nulla da invidiare ai classici laptop, possono essere trasportati ovunque. D'altro canto necessitano di periferiche esterne (monitor, tastiera e mouse), proprio come un computer desktop. Insomma, ci sono pro e contro ma restano sempre dei dispositivi utilissimi: ecco quali sono i migliori mini PC da acquistare questo mese!

I migliori mini PC | Ecco la classifica di Agosto 2023

Crediti: GEEKOM

In apertura abbiamo visto quali sono i vantaggi dei mini PC: si tratta di dispositivi economici e per nulla ingombranti, utili per avere una scrivania sempre in ordine e spendere poco. Nella nostra guida all'acquisto dedicata ai migliori mini PC abbiamo pensato di dividere i prodotti in due macro-categoria, in base alla fascia di prezzo (mettendo in evidenza le principali caratteristiche tecniche di ogni modello e le dimensioni).

N.B. – Se non visualizzate correttamente i box presenti all'interno della nostra guida, provate a disattivare AdBlock.

I migliori mini PC sotto i 150€

La porta d'ingresso per il mondo dei mini PC: in questa categoria trovate computer economici, dal prezzo super accessibile. Tuttavia si tratta di modelli dotati di buone specifiche e dimensioni compatte, adatti a tutte le esigenze di produttività (quindi per lavoro e studio), senza rinunciare all'intrattenimento (anche se molto basilare).

BMAX B2S

Dimensioni & peso: 12,5 x 11,2 x 4,4 cm per 710 grammi

12,5 x 11,2 x 4,4 cm per 710 grammi CPU: Intel Celeron N4020C

Intel Celeron N4020C GPU: Intel UHD Graphics 600 9th Gen

Intel UHD Graphics 600 9th Gen RAM: 6 GB LPDDR4

6 GB LPDDR4 Storage: 128 GB SSD

128 GB SSD Raffreddamento: passivo

passivo Sistema operativo: Windows 11 Pro

NiPoGi GK3 Plus

Dimensioni & peso: 12,8 x 12,8 x 5,2 cm

12,8 x 12,8 x 5,2 cm CPU: Intel Alder Lake Ν95 (12th Gen)

Intel Alder Lake Ν95 (12th Gen) GPU: Intel UHD Graphics

Intel UHD Graphics RAM: 8 GB LPDDR4

8 GB LPDDR4 Storage: 256 GB SSD

256 GB SSD Raffreddamento: passivo

passivo Sistema operativo: Windows 11

Beelink Mini S

Dimensioni & peso: 11,5 x 10,2 x 4,1 cm

11,5 x 10,2 x 4,1 cm CPU: Intel Jasper Lake N5095 (11th Gen)

Intel Jasper Lake N5095 (11th Gen) GPU: Intel UHD Graphics

Intel UHD Graphics RAM: 8 GB DDR4

8 GB DDR4 Storage: 128 GB SSD

128 GB SSD Raffreddamento: attivo (ventola integrata)

attivo (ventola integrata) Sistema operativo: Windows 11 Pro

GEEKOM Mini Air11

Dimensioni & peso: 11,7 x 11,2 x 3,42 cm per 500 grammi

11,7 x 11,2 x 3,42 cm per 500 grammi CPU: Intel Jasper Lake N5095 (11th Gen)

Intel Jasper Lake N5095 (11th Gen) GPU: Intel UHD Graphics

Intel UHD Graphics RAM: 8 GB DDR4

8 GB DDR4 Storage: 256 SSD

256 SSD Raffreddamento: attivo (ventola integrata)

attivo (ventola integrata) Sistema operativo: Windows 11 Pro

I migliori mini PC sotto i 500€

Dopo aver dato un'occhiata alle soluzioni budget alziamo il tiro con una serie di modelli di fascia medio alta: in questo caso troviamo mini PC per la produttività ma anche modelli per esigenze più particolari (come il gaming). Ovviamente il prezzo lievita, ma si tratta sempre di cifre vantaggiose!

Blackview MP200

Dimensioni & peso: 18,32 x 15 x 7,55 cm per 690 grammi

18,32 x 15 x 7,55 cm per 690 grammi CPU: Intel Core i5-11400H (11th Gen)

Intel Core i5-11400H (11th Gen) GPU: Intel UHD Graphics

Intel UHD Graphics RAM: 16 GB DDR4

16 GB DDR4 Storage: 512 GB SSD

512 GB SSD Raffreddamento: attivo (ventola integrata)

attivo (ventola integrata) Sistema operativo: Windows 11 Pro

CHUWI HeroBox

Dimensioni & peso: 18,7 x 13,7 x 3,81 cm per

18,7 x 13,7 x 3,81 cm per CPU: Intel Gemini Lake N4100

Intel Gemini Lake N4100 GPU: Intel UHD Graphics

Intel UHD Graphics RAM: 8 GB DDR4

8 GB DDR4 Storage: 180 GB SSD

180 GB SSD Raffreddamento: passivo

passivo Sistema operativo: Windows 10

NiPoGi AM06 PRO

Dimensioni & peso: 13,2 x 13,2 x 5 cm per 1,14 kg

13,2 x 13,2 x 5 cm per 1,14 kg CPU: AMD Ryzen 5 5500U

AMD Ryzen 5 5500U GPU: AMD Radeon 7

AMD Radeon 7 RAM: 16 GB DDR4

16 GB DDR4 Storage: 512 GB SSD

512 GB SSD Raffreddamento: /

/ Sistema operativo: Windows 11

‎BMAX B4 Plus

Dimensioni & peso: ‎26,7 x 15,6 x 7,4 cm per 850 grammi

‎26,7 x 15,6 x 7,4 cm per 850 grammi CPU: Intel Alder Lake N100

Intel Alder Lake N100 GPU: Intel UHD Graphics

Intel UHD Graphics RAM: 16 GB DDR4

16 GB DDR4 Storage: 512 GB SSD

512 GB SSD Raffreddamento: attivo (ventola integrata)

attivo (ventola integrata) Sistema operativo: Windows 11 Pro

