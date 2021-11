OnePlus 10 e 10 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Di recente abbiamo appreso una notizia che ha lasciato gli appassionati della compagnia cinese con l'amaro in bocca: quest'anno potrebbe non esserci un modello 9T anche se per ora manca una conferma ufficiale da parte dell'azienda. Al suo posto dovrebbe arrivare invece il modello 9RT, ma per ora è ancora tutto molto nebuloso. Nel frattempo si comincia già a parlare dei prossimi OnePlus 10 e 10 Pro, previsti per il 2022. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo per la serie, tra concept e indiscrezioni, e proviamo a tracciare il profilo dei dispositivi.

Aggiornamento 11/11: secondo un nuovo leak, il display di OnePlus 10 potrebbe disattendere un po' le attese. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Design e display”.

OnePlus 10 e 10 Pro: che cosa sappiamo sui prossimi top di gamma

Design e display

Prima di procedere oltre è bene sottolineare che le nuove immagini dedicate a OnePlus 10 Pro sono opera di OnLeaks: si tratta di uno degli insider più affidabili sulla piazza ma è comunque bene sottolineare che quanto visto potrebbe non essere il design definitivo e fare riferimento ad uno dei primi prototipi del top di gamma. Partiamo quindi con il design di OnePlus 10 e 10 Pro, la vera prima vera incognita. I render che vedete nell'articolo ricostruiscono lo stile del fratello maggiore Pro con un look rinnovato rispetto all'attuale generazione.

Sul retro troviamo un modulo squadrato ampio e vistoso che ospita una tripla fotocamera; questa è incorniciata da una sezione separata dal resto della scocca, con uno stile inedito per la serie top di OnePlus. Le dimensioni dovrebbero essere di 163,2 x 73,6 x 8,7 mm, almeno stando a quanto emerso finora. Non ci sono dettagli in merito alla parte frontale, ma ci aspettiamo che il flagship adotti quella che dovrebbe essere la tecnologia predominante nel prossimo anno. Stiamo parlando della selfie camera sotto il display: sarà un trend nel 2022? Probabile, ma sarà il tempo a decidere. In fondo la serie OnePlus 10 potrebbe anche giocare sul sicuro e continuare a portare avanti la tradizione del punch hole.

In merito al display, a bordo di OnePlus 10 avremo una soluzione AMOLED con risoluzione Quad HD+ (3216 x 1440 pixel) presumibilmente da 6,7″ con desnità di 526 PPI.

Well since the 9RT renders are out, there isn't much left to leak.Will try and bring pricing info.



Diverting focus on the next flagship.



OnePlus 10 series units have an E5 LTPO OLED panel which seems to be norm now for flagships. Currently capped at 120Hz — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 8, 2021

Dopo la serie 9, diamo per scontata la presenza di uno schermo con tecnologia LTPO, spiegata nel dettaglio in questo approfondimento dedicato. Ciò permetterà allo smartphone di godere di un refresh rate dinamico, potendo passare da un minimo di 10 Hz ad un massimo di 120 Hz. Secondo i rumors, sarà lo stesso pannello Samsung E5 introdotto su iQOO 8 Pro e in futuro su Xiaomi 12.

OnePlus 10 from Front 🙃 !! pic.twitter.com/UQI2Nweloi — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) November 11, 2021

A differenza di questi però, almeno il modello base non si dovrebbe avvalere di un pannello curvo. Infatti, secondo un nuovo leak da Twitter, apprendiamo che OPPO Reno 7 Pro e OnePlus 10 potrebbero condividere lo stesso tipo di display, sebbene quello del secondo tra i due dovrebbe essere superiore in quanto a tecnologia.

Hardware

Per l'hardware si brancola nel buio ma vista la tradizione dei flagship è impossibile immaginare i futuri OnePlus 10 e 10 Pro senza il prossimo chipset di punta di Qualcomm (lo Snapdragon 895/898). Tra parentesi, visto il trend recente, è probabile che vedremo la tecnologia Virtual RAM a bordo dei nuovi top. Ovviamente ci aspettiamo memorie fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di storage UFS 3.1.

Per quanto riguarda la batteria, l'attuale modello Pro monta una soluzione da 4.500 mAh con ricarica da 65W e wireless da 50W. Non sappiamo se OP investirà o meno in una tecnologia più potente ma di certo lo farà OPPO, quindi non è detto che non mancheranno novità su questo fronte. In merito alla capienza, si parla di un salto verso i 5.000 mAh ma ovviamente si tratta di un dettaglio in cerca di conferma.

Fotocamera

I concept di OnePlus 10 Pro immaginano un dispositivo al top per quanto riguarda il comparto fotografico. Ovviamente ritornerà la collaborazione con Hasselblad, a questo ancora più stretta. E proprio a questa partnership andrebbe data particolare attenzione, perché pare, secondo un leak, che OPPO possa metterci del suo nella fotocamera, inserendo quello che è il suo algoritmo, uno dei più performanti sul mercato, abbinandolo proprio a ciò che porterà Hasselbad.

Le indiscrezioni precedenti sulla fotocamera della serie 10 ci parlano della tecnologia Super Panoramic Camera e della presenza di Bionic Lens: per tutti i dettagli, date un'occhiata a questo approfondimento.

Il comparto che vedete nelle immagini è basato su un sensore principale da 108 MP, accompagnato da un modulo Ultra Wide. Ovviamente si tratta di una fantasia e al momento mancano ancora certezze sulla fotocamera di OnePlus 10.

Ma ciò che renderebbe davvero interessante, almeno il modello Pro, potrebbe essere il debutto di un sensore a periscopio 5x, come già avvenuto con i top gamma OPPO Find X, secondo un leak di Bald Panda su Weibo. Sicuramente un passo in avanti nell'imaging, che renderebbe la nuova serie top gamma molto più appetibile.

OnePlus 10 e 10 Pro – Indiscrezioni su prezzo e uscita

Mancano ancora dettagli riguardanti il prezzo e l'uscita di OnePlus 10 e 10 Pro (è alquanto presto, al momento). Tuttavia la possibile mancanza di un modello 9T potrebbe portare l'azienda cinese ad anticipare il lancio della gamma 10. L'attuale generazione è stata presentata a fine marzo 2021 quindi il debutto dei nuovi modelli potrebbe avvenire entro i primi mesi del 2022, ma – ovviamente – è solo un'ipotesi e nulla più.

Non appena ci saranno altri dettagli – indiscrezioni o info ufficiali – provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

