OPPO Find X4 Pro sfiderà Xiaomi 12 prima del previsto?

Si comincia a parlare del futuro della gamma top del brand cinese e in particolare del prossimo OPPO Find X4: sebbene sembri prematuro, in realtà stanno cominciando a fare capolino le prime indiscrezioni e già si accenna ad un comparto fotografico di tutto rispetto, con tanto di un ISP proprietario. Di seguito trovate tutti i dettagli con ipotesi, leak ed indiscrezioni in merito al top di gamma.

Aggiornamento 04/11: una nuova interessante indiscrezioni vorrebbe il prossimo Find X4 Pro presentato molto prima del previsto. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

OPPO Find X4/X4 Pro: tutto ciò che sappiamo

Design, display e specifiche

Parlare del design del futuro OPPO Find X4 è più complicato di quanto sembra. La casa cinese finora ha optato per cambiamenti radicali nello stile: si pensi alle fotocamere Stealth del primo capito, al look più classico del secondo modello, fino ad arrivare alle forme dinamiche del layout della fotocamera di Find X3. Tra top di gamma e in comune solo la passione per la potenza e l'eleganza. Al momento non ci sono indiscrezioni sul design del prossimo modello, ma non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo.

Fare pronostici sul display è sicuramente più semplice: probabile che troveremo ancora una volta un pannello AMOLED HDR10+ ampio, con refresh rate maggiorato (120 Hz e 240 Hz al tocco) e tecnologia LTPO. Ovviamente ci aspettiamo il ritorno o un miglioramento del sistema Full-path Colour Management, il quale permette di acquisire, archiviare e visualizzare foto e video con 1 miliardo di colori.

Lato hardware, quasi sicuramente avremo un chipset Snapdragon 895/898 (come da tradizione), con memorie fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile. Vista l'attenzione per la tecnologia Virtual RAM è probabile che troveremo una versione migliorata proprio con Find X4.

Prendendo poi ad esempio l'attuale Find X3, ci aspettiamo una ricarica rapida al top: che sia la volta buona per il debutto della Super Flash Charge da 125W? Magari con tutte le migliorie annunciate da OPPO nelle mese di luglio 2021. Immancabile anche la ricarica wireless (AirVOOC da 30W?), ormai fondamentale a bordo di qualsiasi device top che si rispetti.

Ma per quanto riguarda la capacità della batteria vera e propria? Secondo quanto riportato da Digital Chat Station, potrebbe essere un modulo da 4.500 mAh a doppia cella, confermando quello della generazione precedente ma, come già accennato, si andrebbe a superare i 65W per la ricarica.

Fotocamera: in arrivo un ISP proprietario per OPPO

Si è parlato per tanto tempo del possibile debutto di OPPO nel campo dei chipset e alla fine le indiscrezioni hanno preso un'altra direzione. La compagnia cinese sarebbe al lavoro su OPPO M1, un chipset d'immagine proprietario (o ISP), similmente a quanto visto con Xiaomi Surge C1 e vivo. Si tratterebbe di un passo avanti importantissimo, che consentirebbe all'azienda di gestire a tutto tondo la qualità e l'elaborazione delle immagini, visto anche il forte interesse nel migliorare dal punto di vista fotografico.

Un recente report proveniente da un insider di OPPO rivela che Find X4 sarà il primo con ISP proprietario. Inoltre questo sarebbe solo il primo passo: la casa cinese punterebbe addirittura a bypassare Qualcomm e MediaTek puntando su SoC auto-sviluppati. Secondo il report OPPO farebbe sul serio, con un team di circa un migliaio di persone impegnate sui chip proprierari. Purtroppo non ci sono altri dettagli a parte il presunto periodo di uscita del prossimo flagship.

OPPO Find X4 – Indiscrezioni su prezzo e uscita

Se le prime indiscrezioni rivelava che OPPO Find X4 o comunque Find X4 Pro avrebbero all'inizio del prossimo anno, presumibilmente nel corso del primo trimestre (seguendo la scia di Find X3, il lancio potrebbe essere previsto per marzo 2021), pare che in realtà questi due smartphone potrebbero essere pronti molto prima.

Infatti, secondo Digital Chat Station, il brand in verde potrebbe presentare i suoi top gamma già nel dicembre 2021, magari commercializzandoli nel 2022, provando quindi ad allinearsi con il grande rivale Xiaomi 12, che da alcune voci pare voler essere il primo della nuova generazione con Snapdragon 898. Ovviamente è bene prendere tutto con le dovute precauzioni dato che per ora si parla solo e esclusivamente di rumor.

In merito al prezzo, ricordiamo che l'attuale top è proposto a 1.149,99€ in Italia: probabile che per il successore avremo una cifra simile (o al massimo tendente verso l'alto).

