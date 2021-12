OPPO Find X5 Pro si mostra nelle prime immagini, con uno stile unico

Mancano ancora un po' di mesi all'uscita del prossimo modello top di casa OPPO, ma ora – a pochi giorni dalla fine dell'anno – ecco arrivare un corposo leak. Questi sono le prime immagini render (frutto di un leak) dedicate ad OPPO Find X5 Pro, le quali ci mostrano uno stile “unico”: il look si ispira a quello del predecessore ma l'azienda cinese ha trovato il modo di rendere ancora più stiloso il modulo fotografico.

OPPO Find X5 Pro: eccolo nelle prime immagini render di OnLeaks

Le immagini render in questione sono state realizzate da OnLeaks, nome noto nel panorama tech, e si basano su dei bozzetti di prototipi iniziali. Ciò vuol dire questo potrebbe non essere il design finale di OPPO Find X5 Pro: comunque rappresenta almeno un inizio ed un primo sguardo a quello che potrebbe diventare il futuro della serie. Partiamo dal nome: il prossimo top di gamma, seguendo i canoni della cultura cinese, potrebbe saltare il numero 4 e passare direttamente a Find X5 (come avvenuto anche per vari altri brand, tra cui OnePlus).







In base a quanto mostrato da OnLeaks, il futuro flagship dovrebbe riprendere le forme e i materiali di Find X3 Pro: avremo quindi una scocca unibody in vetro, con un modulo fotografico rialzato e tutt'uno con il corpo. Il layout della fotocamera ricorda quello del predecessore, seppur con un tocco differente che lo rendere ancora più “elegante” (anche se, ovviamente, contano anche i gusti soggettivi).

Le immagini di OPPO Find X5 Pro sono frutto di OnLeaks, ma arrivano anche alcune indiscrezioni in merito a specifiche, prezzo e uscita. Il nuovo top dovrebbe arrivare entro marzo 2022, presumibilmente ad un prezzo di partenza di 626€ (ossia 52.990 rupie indiane). Il cuore del dispositivo dovrebbe essere il Dimensity 9000 di MediaTek e lo Snapdragon 8 Gen 1 (per il modello standard e quello Pro).

La panoramica continua con un display AMOLED LTPO da 6.78″ con risoluzione QHD+, un refresh rate adattivo fino a 120 Hz, una tripla camera da 50 + 50 + 13 MP, un modulo selfie da 32 MP e almeno un taglio da 8/256 GB. Per tutto i dettagli – presunti e non – in merito alle varie caratteristiche, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato ad OPPO Find X5 Pro.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il