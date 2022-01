OnePlus 10 Pro vedrà il debutto della ColorOS 12.1

Continua la marcia di avvicinamento a OnePlus 10 Pro, che stavolta scopriamo essere il primo smartphone con la nuova ColorOS 12.1. Infatti, come ha rivelato il brand, su questo smartphone vedremo il debutto della versione ottimizzata dell'ultima release di OPPO, ancor prima dei top gamma del brand principale.

OnePlus 10 Pro con ColorOS 12.1: quali saranno le novità?

A rivelare questo dettaglio, non di poco conto, è stata la stessa OnePlus su Weibo, annunciando quindi un passo importante per quanto riguarda la situazione software dei suoi dispositivi. Infatti, se 10 Pro debutterà direttamente con ColorOS 12.1, è chiaro che ormai non si tornerà più indietro, confermando l'intenzione di OPPO di rendere l'azienda di Pete Lau un sub-brand a tutti gli effetti.

Ma quali possono essere le novità che porterà questa nuova interfaccia? Non sono rese ben note, ma si promettono una maggiore fluidità e semplicità d'uso, quindi mirando ad un'ulteriore ottimizzazione della già presente ColorOS 12. Si insisterà poi con le Omoji, che saranno presenti quindi anche su OnePlus. Molto probabile, inoltre, che 10 Pro possa fare da tester ai futuri Find X5 di OPPO.

Questa scelta ricadrà anche sull'Occidente? In realtà, pare ancora di no, visto che OnePlus continua a ribadire la volontà di proporre la OxygenOS, arrivata alla versione 12 ma non ancora lanciata in Europa per svariati motivi. Eppure, qualcosa ci dice che con il tempo la ColorOS possa influenzare in maniera sempre più netta questa versione “extra-Cina” dei software OnePlus. Se ne volete sapere di più sul nuovo flagship 10 Pro, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il