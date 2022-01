Realme conferma: nel 2022 vedremo nuovi tablet

La vetrina del CES 2022 è fondamentale per le aziende tecnologiche per far conoscere le proprie intenzioni per tutto il resto dell'anno e così è stato anche per Realme. Infatti, dalle parole del CEO Global, abbiamo notizia di un ampliamento della serie Realme Pad, i tablet del brand.

Cosa aspettarsi dai tablet Realme nel 2022?

A parlare, come anticipato, di questa possibilità è stato proprio Madhav Sheth, Vice Presidente di Realme e CEO Global del brand. Il dirigente ha spiegato che i tablet, così come i notebook di cui ha annunciato una dotazione di alto livello, sono parte integrante dell'ecosistema del brand, anche per via del fatto che hanno portato ad una crescita nelle vendite dell'azienda, affiancandole a quelle di grande spessore per gli smartphone 5G.

Ma cosa aspettarsi dai Realme Pad del 2022? Su questo non si è sbilanciato, ma è molto probabile potremo assistere a più modalità di tablet, magari finalmente anche un modello top gamma da abbinare all'aggiornamento di quello che è stato presentato quest'anno e che si va a collocare nella fascia media del mercato. Insomma, quest'anno Realme dovrebbe poter riuscire a competere con Xiaomi e i suoi Pad 5, sebbene sia tutto da vedere.

E voi che idea vi siete fatti del Realme Pad? Fatecelo sapere nei commenti! E nel caso aveste dubbi, potete consultare la nostra recensione dettagliata, dove vi parliamo delle peculiarità di un tablet che ha sicuramente destato la curiosità di molti.

