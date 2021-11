OnePlus 10 Pro non avrà il teleobiettivo che tutti vorrebbero

Sembra proprio che nemmeno il prossimo OnePlus 10 Pro avrà un comparto fotografico particolarmente all'avanguardia. Sin dalla sua esistenza, il marchio OnePlus non ha mai puntato con forza sulle capacità multimediali dei suoi smartphone. Nacque come brand per i cosiddetti entusiasts, cioè quella parte della community interessata a smartphone potenti al giusto prezzo. E quindi i primi OnePlus avevano il chipset più potente in circolazione, un comparto batteria con ricarica molto rapida, software snello e una fluidità sopra la media. Con il tempo il divario prestazionale si è ridotto e quindi anche OnePlus ha iniziato a puntare alla multimedialità. Prima l'ha fatto adottando schermi OLED ottimamente rifiniti e più recentemente, con la serie OnePlus 9, ha alzato l'asticella anche in termini fotografici. La partnership con Hasselblad lo ha dimostrato, per quanto i risultati all'atto pratico non siano stati da primo della classe.

Spuntano nuovi leak sul comparto fotografico di OnePlus 10 Pro

Grazie ai primi render trapelati, sappiamo che OnePlus 10 Pro avrebbe una tripla fotocamera e che verrebbe mantenuta la collaborazione con Hasselblad. Ma ciò che preme realmente a tutti gli interessati è scoprire quali novità hardware saranno tirate in ballo. Fino a oggi le informazioni finivano qui, ma l'immancabile leaker Digital Chat Station non ha tardato a farci conoscere le informazioni in suo possesso sullo smartphone. Se vi aspettate uno stravolgimento, preparatevi a rimanere delusi, perché secondo il leaker le modifiche attuate non saranno radicali.

Il suo post su Weibo si è concentrato sulla diffusione del teleobiettivo periscopiale, ancora oggi un elemento poco diffuso nel settore. Secondo il leaker, OnePlus 10 Pro dovrebbe mantenere un teleobiettivo 3.3x, in grado di arrivare fino a uno zoom digitale 30x. Se così fosse, significherebbe che il prossimo top di gamma OnePlus manterrebbe la stessa lunghezza focale dell'attuale OnePlus 9 Pro. Fino a oggi non abbiamo ancora visto uno smartphone OnePlus dotato di zoom periscopiale, anche perché la stessa “madre” OPPO sembrerebbe essersi tirata indietro dall'argomento. Dopo averlo introdotto al grande pubblico con OPPO Reno 10x Zoom e Find X2 Pro, l'ultimo Find X3 Pro ha significato un passo indietro in termini di zoom ottico.

Fatto sta che a questo giro dovremmo attendere meno per scoprire ufficialmente OnePlus 10 Pro, dato che l'evento si terrà con mesi d'anticipo. Che magari la vera novità possa essere l'ISP proprietario di cui si vocifera da tempo?

