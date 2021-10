OxygenOS 12 quasi ufficiale: tutte le novità della nuova UI di OnePlus

Di recente gli ultimi flagship del brand cinese hanno ricevuto la prima versione Open Beta dedicata alla nuova interfaccia proprietaria del brand cinese. Ancora non è disponibile per tutti i modelli (ovviamente) e manca ancora una data di presentazione (anche se l'ipotesi più plausibile punta al mese di ottobre) ma si tratta comunque di una buona occasione per dare uno sguardo alle novità del futuro aggiornamento per gli smartphone OnePlus: ecco che cosa ci aspetta con la prossima OxygenOS 12, basata su Android 12!

OnePlus e OxygenOS 12: tutte le novità annunciate

Burdenless Design & Zen Mode

La compagnia cinese ha annunciato un rinnovamento della sua interfaccia in termini di stile, con una maggiore attenzione ai giochi di luci ed ombre. Un primo assaggio di questa novità ci viene dato dalla modalità Zen, la quale mostra delle schermate migliorate e più eleganti.

Lo stesso vale per la sezione Private Safe – progettata per mantenere al sicuro dati come immagini, video, audio, documenti ed altro in una lockbox virtuale – che mostra appunto questo cambio di stile.

Shelf e OnePlus Scout

La sezione Shelf diventa ancora più ricca, con tante opzioni personalizzabili e l'integrazione sia con OnePlus Watch che con gli auricolari. Per quanto riguarda la funzione Scout – che ora debutta a livello Global dopo i test in India – si tratta di una versione rinnovata della barra di ricerca. Questa consente di trovare rapidamente qualsiasi cosa sul proprio smartphone (documenti, contatti, musica, informazioni web e così via), con tanto di funzione di ricerca vocale.

OnePlus Note

L'applicazione Note cambia stile e guadagna nuovi strumenti di formattazione e il supporto alla funzione Disegno, per disegnare e realizzare sketch o appunti veloci.

Work Life Balance 2.0

La funzionalità permette di passare facilmente tra i profili delle notifiche delle app in base a orario, posizione oppure hotspot Wi-Fi. Tramite Work Life Balance è possibile impostare un account di lavoro per ridurre le distrazioni. Le app preferite possono essere consentite solo nei momenti di pausa, in modo da avere in controllo completo e lavorare (o studiare) al massimo della concentrazione.

Modalità Scura 2.0

La nuova versione della Modalità Scura guadagna il supporto a 3 livelli di regolazione, i modo da scegliere la modalità preferita (tra uno sfondo grigio in due sfumature oppure uno completamente nero).

AOD Canvas

La funzione Canvas dell'Always-On Display diventa ancora più precisa grazie alle nuove ottimizzazioni: nuovi colori e maggiori personalizzazioni ed un effetto finale migliorato (anche con la possibilità di rimuovere i tratti che non sono stati realizzati correttamente).

Altre novità

Tra le altre novità della OxygenOS 12 di OnePlus ci sarà la possibilità di disattivare il limite alle app, una funzione richiesta a gran voce (ma ancora non abbiamo la conferma della sua implementazione) dopo le polemiche di qualche tempo fa e l'accusa di castrare le prestazioni dei propri smartphone.

Non appena la nuova UI sarà ufficiale provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli, insieme all'elenco degli smartphone che riceveranno il tanto agognato aggiornamento.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu