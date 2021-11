Samsung Galaxy S22 Ultra si mostra dal vivo e conferma tutte le indiscrezioni

Il 2022 sarà l'anno di Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, i successore dei tanto apprezzati S21 nonché top di gamma dell'azienda. Per quanto la curiosità sia tutta per i prossimi pieghevoli Z Fold 3 e Z Flip 3, la famiglia Galaxy S continua ad essere quella più avanzata. Non tanto nelle forme, quanto nelle specifiche, in particolar modo quelle fotografiche, sempre più richieste dall'utenza dei tech entusiast. E non sarà da meno un S22 Ultra per cui è previsto un ulteriore upgrade del modulo fotografico principale, ma non solo. Vediamo, quindi, quali dovrebbero essere le novità che Samsung starebbe pianificando per la prossima sfornata di flagship per il prossimo anno.

Aggiornamento 06/11: da un leak possiamo finalmente vedere le fattezze del modello Ultra della serie S22, che conferma le indiscrezioni più interessanti venute fuori. Trovate i dettagli in “Design e Display”.

Tutte le novità in arrivo per Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Design e display

Samsung Galaxy S22 e S22+ sarebbero dotati di uno schermo da 6,06″ e 6,55″ Full HD+ con tecnologia LTPS AMOLED. Sarebbe molto più pregiato lo schermo del modello Ultra, da 6,81″ Quad HD+ con tecnologia LTPO (Low-​Temperature Polycrystalline Oxide). Una feature che permetterebbe, proprio come Note 20 Ultra, di godere di un refresh rate adattivo. In questo modo, lo schermo potrebbe variare da un minimo di 1 Hz ad un massimo di 120 Hz, adattandosi in base a ciò che c'è a schermo per risparmiare batteria. Per il form factor, ci sarebbe un passaggio dai 20:9 ai 19.3:9 ed un maggiore rapporto schermo/scocca. I leak ci parlano di S22 Ultra come lo smartphone col display più luminoso di sempre: non ci sono ancora numeri, ma si vociferano oltre 1.800 nits di picco.

The peak brightness of S22 Ultra broke through the highest record of Samsung's OLED screen. Obviously, Samsung still keeps the best screen for itself. — Ice universe (@UniverseIce) October 28, 2021

Guardando sul davanti invece, per quanto si continui a vociferare della tanto agognata fotocamera nello schermo, S22 dovrebbe portare avanti il display con punch-hole degli attuali modelli. Fra le specifiche ci aspettiamo anche un sensore ID ad ultrasuoni ed un vetro protettivo Gorilla Glass Victus.

Quando si parla di estetica, Samsung è solita rinnovare il design ogni 2 anni. E visto che con la serie S21 abbiamo assistito ad un restyling rispetto alla generazione precedente, con l'introduzione di un nuovo linguaggio estetico per i top di gamma Samsung, non ci saranno stravolgimenti con la serie S22.

Come accaduto con la scorsa generazione, solo S22 Ultra avrà un retro in vetro, mentre per S22 e S22+ sarà utilizzato un policarbonato simil-vetro denominato “Glasstic“. Quelli che potrebbero cambiare sono i colori dei tre smartphone. Infatti, se S22 e S22+ potrebbero arrivare nei colori bianco, nero, oro rosa e verde, Galaxy S22 Ultra potrebbe avere invece le colorazioni bianco, nero e rosso scuro.

A svelarci le fattezze della serie Samsung Galaxy S22 ci sono i sempre puntuali render di OnLeaks. La serie S22 porta avanti gli stilemi estetici di quella S21, in particolare con il modulo fotografico posteriore che mantiene il posizionamento “a semaforo”. La differenza la troviamo in un dettaglio, cioè che il modulo non confluisce più con il frame laterale, essendoci uno stacco fra i due elementi.

Lo stesso discorso vale per Samsung Galaxy S22+, mentre con Samsung Galaxy S22 Ultra ci sarebbe un cambiamento più radicale. Gli ultimi render evidenziano la presenza di una quad camera con autofocus laser, ma senza più il modulo rettangolare a contenerli. Al contrario, i sensori sarebbero quasi a filo con la scocca, ad eccezione dell'anello metallico che li contorna per evitare che le lenti si graffino.

A dare ulteriori conferme e forse anche conferme in merito ai design sopracitati potrebbero essere i render delle cover dedicate sia a Galaxy S22 e S22+, sia a quelle per S22 Ultra. Le prime, mostrate da Ice Universe, mostrano essenzialmente la forma mostrata nei render di OnLeaks.

L'altra novità di Samsung Galaxy S22 Ultra starebbe anche nel form factor, più squadrato e quindi tendente alla serie Note, nonché dall'integrazione della S Pen (di cui vi parliamo nella sezione “Hardware“) con tanto di apposito slot nella scocca del telefono. Ricordiamo che anche S21 Ultra supporta la S Pen, ma senza foro nel frame, pertanto necessita di un'apposita cover per portarla con sé. Ma visto che S22 Ultra sarà l'erede della serie Galaxy Note, Samsung ha ben pensato di compensare questa mancanza di S21 Ultra.

Tutto quanto visto finora in merito a Galaxy S22 Ultra, che alle scorse ore ruotava intorno ai render, è ora confermato dalle prime immagini dal vivo, mostrate da Jon Prosser e Ben Geskin, dove possiamo vedere il frame simil Note misto alla serie S, ma anche l'alloggio della S Pen, mostrata anch'essa. Anche l'area della fotocamera si presenta effettivamente come immaginata e quindi possiamo finalmente dire che siamo vicini alla versione definitiva.

Dal punto di vista dimensionale, per tutti e tre i modelli ci sarebbe un lieve ridimensionamento di scocca e peso. Stando ai leak, S22 misurerebbe 146 x 70 x 7,6 mm per 167 g, S22+ salirebbe a 157,4 x 75,8 x 7,6 mm per 195 g ed infine S22 Ultra a 163,3 x 77,9 x 8,9 mm per 228 g.

Hardware

Come ogni nuova famiglia S, anche Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra saranno dotati delle future soluzione Exynos 2200 o Snapdragon 895. Secondo i rumors, l'Exynos 2200 dovrebbe essere utilizzato solamente in Europa e in altre regioni. Si parla di un processo produttivo Samsung a 4 nm, con una nuova CPU octa-core così formata: 1 x 2,9 GHz Cortex-X2 + 3 x 2,8 GHz + 4 x 2,2 GHz. Ma la vera novità sarebbe la GPU AMD, per la prima volta su smartphone, con un clock di ben 1250 MHz. La collaborazione sarebbe pensata per competere con le soluzioni Adreno di Qualcomm, anche se resta da vedere cosa accadrà col debutto di AMD nel mondo degli smartphone. Si dice che le nuove schede grafiche permetterebbero di introdurre funzioni quali ray-tracing e variable rate shading. Per quanto riguarda le memorie, ci aspettiamo tagli che arrivino fino ad un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5 e 1 TB di storage per il modello massimo.

Exclusive! Exynos 2200 official version frequency data

CPU: 1× Cortex-X2 2.9GHz + 3 × 2.8GHz + 4 × 2.2GHz

GPU: AMD GPU 1250MHz — Ice universe (@UniverseIce) September 15, 2021

Tuttavia, ci sarebbe una grossa differenza rispetto al passato. Voci di corridoio fanno presente che la variante Exynos sarà difficile da trovare. La compagnia avrebbe riscontrato difficoltà produttive e quindi potrebbero esserci meno chipset del previsto, anche a causa della crisi dei semiconduttori che è in corso. Per questo, la variante Exynos sarà proposto solo in alcuni mercati selezionati: vedremo se arriverà da noi o meno.

Update: Note is over, but it's not over. S becomes Note! — Ice universe (@UniverseIce) September 22, 2021

Come S21 Ultra, anche Samsung Galaxy S22 Ultra avrà il pieno supporto alla S Pen, grazie alla tecnologia Wacom integrata nello schermo. Sebbene si possa dar per scontato che, anche a questo giro, andrà acquistata a parte e ci saranno nuove cover per l'alloggiamento, da un nuovo leak di Ice Universe arriva l'interessante indiscrezione che la serie S ingloberà del tutto la S Pen dei Note, così da averla addirittura integrata (questo si rifà al possibile nuovo form factor dei tre smartphone). Non sappiamo se però questo resterà relegato al modello Ultra o si estenderà anche agli altri due, ma sarebbe sicuramente una piccola svolta.

Per quanto riguarda la batteria, inizialmente i leak ci rivelavano unità da 3.700, 4.600 e 5.000 mAh per i tre modelli della serie S22, quindi più bassi della gamma S21. In realtà, gli amperaggi per i due modelli base e Plus calerebbero ulteriormente, arrivando a 3.700 mAh e 4.500 mAh (3.590 mAh nominali per quella standard) in virtù delle dimensioni inferiori, mentre per quello Ultra non cambierebbe tale aspetto, mantenendo la batteria sopracitata.

Ad aumentare sembrava essere invece lo standard di ricarica. Dopo essere stata criticata per non essere all'altezza di rivali come Xiaomi, OPPO e Huawei, S22 Ultra sarebbe in grado di caricarsi a 45W, una potenza che gli permetterebbe di arrivare al 70% in 35 minuti. Al contrario, i due modelli S22 e S22+ si fermerebbero ai soliti 25W. Sicuramente ritroveremo la ricarica wireless, così come la politica di non offrire un caricatore in confezione.

S22 Ultra 45W 5000mAh

35 min 70% — Ice universe (@UniverseIce) October 23, 2021

Dalla certificazione 3C però, tutto questo viene totalmente ridimensionato. Infatti, i 3 modelli potrebbero avrebbero una potenza di ricarica ancora ferma a 25W, anche per il modello Ultra, che però non è escluso possa poi essere compatibile anche a 45W.

Software

Visto che arriverà ad inizio 2022, il trittico composto da Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra non potrà che basarsi sul prossimo Android 12. Sarà interessante valutare se anche Samsung abbraccerà il suo nuovo stile estetico Material U. Questa novità permetterà agli utenti Android di personalizzare maggiormente l'interfaccia grafica, scegliendo i vari colori della UI anche sulla base degli sfondi selezionati. Inoltre, verranno aggiunte nuove funzioni per sicurezza, come la possibilità di bloccare microfono e fotocamera per la propria privacy. Una versione di Android che sarà nuovamente arricchita e personalizzata dalla futura One UI 4.0.

Fotocamera

Sono anni che Samsung si è focalizzata nel migliorare la qualità fotografica dei propri smartphone, in particolare con la serie high-end Galaxy S. E come anticipato, con la serie S22 sono previste migliorie interessanti sotto questo aspetto. Si vociferava di una presunta collaborazione con Olympus, nota casa di produzione fotografica con sede in Giappone. Una partnership che non può non portare alla mente quanto fatto da Huawei con Leica, vivo con Zeiss e OnePlus con Hasselblad. Ma in realtà la casa nipponica avrebbe smentito questa indiscrezione.

Differentemente dai rumors iniziali, la serie S22 non utilizzerebbe né un sensore da 200 MP né una fotocamera sotto allo schermo. I leak ci parlano di una configurazione da 50+12+10 MP con grandangolo e teleobiettivo per S22 e S22+. Il sensore primario sarebbe il Samsung GN5, nuovo sensore da 1/1,57″ e pixel da 1,0 μm, pertanto una maggiore sensibilità alla luce. Non cambierebbe il grandangolare, mentre il teleobiettivo con zoom 3x sarebbe lo stesso visto su S21 Ultra.

Per S22 Ultra, invece, si vocifera di una quad camera da 108+12+10+10 MP f/1.8/2.2/2.4/4.9. Il sensore primario sarebbe una versione migliorata del Samsung HM3, da 1/1.33″ con pixel da 0,8 µm. Il grandangolare sarebbe targato Sony, avrebbe un FoV da 120° ed un sensore da 1/2,55″ e pixel da 1,4 µm. Una delle novità principali dovrebbe essere l'utilizzo di un sistema di zoom ottico continuo, un salto in avanti notevole. Se prendiamo S21 Ultra, è dotato di due teleobiettivi fissi con lunghezza focale 3x e 10x. Tutto ciò che sta nel mezzo o oltre il 10x avviene tramite interpolazione software unendo i dati acquisiti fra le lenti. Al contrario, S22 Ultra avrebbe due teleobiettivi con lunghezza focale variabile. Sarebbero due nuovi sensori Sony da 10 MP, con dimensioni di 1/3,52″, pixel da 1,12 µm e dovrebbero essere dotati di stabilizzazione OIS.

Un'altra novità degna di nota sarebbe l'utilizzo di una nuova stabilizzazione ottica del sensore. Una feature che abbiamo visto adottata di recente su iPhone 12 Pro Max e che troviamo sulle più recenti mirrorless Sony. Il vantaggio sarebbe una stabilizzazione più efficace e meno soggetta ad artefatti, in quanto sarebbe il sensore anziché l'obiettivo a muoversi durante la stabilizzazione. Fra l'altro, i rumor menzionano anche un grandangolare da 12 MP anch'esso dotato di OIS. Infine, per la selfie camera dovrebbe essere mantenuto un sensore da 40 MP.

Samsung Galaxy S22 Ultra – Prezzo e data d'uscita

È ancora presto per avere un'idea chiara su quando avverrà l'evento di presentazione della serie Samsung Galaxy S22. Inizialmente il lancio sarebbe dovuto avvenire a gennaio 2021, ma a causa del rinvio di Samsung Galaxy S21 FE la presentazione sarebbe slittata. D'altronde, non avrebbe molto senso che Samsung lanci un modello della serie S21 assieme alla serie S22.

New exclusive stuff:



S21 FE in January 🧐



S22 in February 👀https://t.co/jf0JqUGNLQ — Jon Prosser (@jon_prosser) October 28, 2021

Quindi, se inizialmente si è ipotizzato che la nuova gamma potrebbe arrivare più tardi, magari in occasione del MWC 2022 di Barcellona, ad oggi previsto dal 28 febbraio al 3 marzo, ora pare che i pre-ordini possano partire un po' prima, all'inizio del mese di febbraio 2022, precisamente dal giorno 7 febbraio, secondo Jon Prosser.

Rimane un mistero il prezzo con cui saranno proposti i modelli della serie Samsung Galaxy S22. Ma molto probabilmente dovrebbero non scendere sotto quelli della serie S21, che parte da 849€ fino a 1.529€ per il modello Ultra. Sicuramente, quello che vedremo negli scaffali con maggior frequenza sarà il modello base, che mai come prima d'ora avrebbe un ruolo primario nella distribuzione. Infatti, pare che Samsung produrrà ben 20 milioni di esemplari di S22, cioè il 60% della produzione totale dell'intera gamma. Evidente che Samsung voglia spingere molto per la soluzione compatta, a cui sembra credere non poco. E questo apre uno scenario che potrebbe vedere anche un anticipo di rilascio di questo modello rispetto agli altri due.

