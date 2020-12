MIUI 12.5 ufficiale: tutte le novità e modelli che la riceveranno

Dopo la mancata compatibilità della MIUI 12 con questi modelli di smartphone Xiaomi, ecco una notizia più rinfrancante: sta arrivando la MIUI 12.5. La novità è stata annunciata contestualmente alla nuova versione della MIUI 12 Beta, comunicando all'utenza che il beta testing sarà interrotto. Questo per un certo periodo di tempo, consentendo così agli sviluppatori di focalizzarsi sullo sviluppo della nuova versione della UI proprietaria.

Xiaomi annuncia l'arrivo della MIUI 12.5: ecco cosa cambierà per gli smartphone compatibili

Manca ancora un comunicato ufficiale, dato che l'annuncio dovrebbe avvenire contestualmente al lancio del prossimo Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro. Nell'attesa di scoprire tutti i dettagli specifici, abbiamo già una lista delle novità che Xiaomi dovrebbe includere nella MIUI 12.5. Queste si basano sulle novità introdotte o vociferate nelle ultime MIUI Beta, così come indiscrezioni relative alla MIUI 13.

Miglioramento della privacy

Una delle novità più interessanti della MIUI 12.5 riguarda un innalzamento della sicurezza e della privacy. Questo grazie ad un camuffamento del GPS, impedendo alle app di sapere la posizione precisa in cui ci troviamo. Così facendo, il risultato sarà un'area circolare che segnerà la zona di localizzazione, anziché il pallino preciso. Ovviamente sarà possibile scegliere quali app escludere dal blocco, come nel caso della navigazione satellitare mediante Google Maps e simili. Nella schermata Get location info saranno disponibili le opzioni Nega, Segnala, Mentre si usa l'app e Sempre.

Inoltre, a salvaguardia della privacy ci sarà anche una nuova funzionalità denominata “empty information authorization“. Quando un'app chiderà i permessi per accedere alle informazioni personali, potremo scegliere se restituirle delle informazioni vuote. Così facendo, potremo sì garantire i permessi per farla funzionare ma senza darle informazioni sensibili.

Nuove animazioni del launcher

Con la MIUI 12.5 dovrebbero essere aggiunte nuovi e migliori animazioni, uno degli obiettivi a cui gli sviluppatori hanno affermato di star puntando. Questa che vedete è relativa alla modifica delle cartelle nella home.

Nuovo centro delle notifiche

La rinnovata visualizzazione delle notifiche integrata nativamente da Android 11 dovrebbe essere introdotta con la MIUI 12.5. Ve ne parliamo più nel dettaglio in questo articolo.

Schermata delle app recenti

Con la MIUI 12.5 dovrebbe essere aggiunta la personalizzazione della schermata dove vediamo le ultime app recenti che sono state eseguite. L'anteprima delle app sarà possibile disporla sia in senso verticale che riportarla alla visualizzazione orizzontale che avevamo sulle precedenti versioni della UI.

Nuovo menu del tasto Power

Inizialmente sembrava essere un fake, ma poi Xiaomi ha veramente cambiato il menu che compare quando si preme il tasto d'accensione. La rinnovata schermata di spegnimento dovrebbe essere incluso nella MIUI 12.5, con uno slider che permetterà di scegliere fra spegnimento e riavvio.

Nuovi controlli audio

Nella MIUI 12.5 dovrebbero essere rinnovata la UI per il controllo del volume, con nuove animazioni per la sua gestione. Sotto alla barra principale vediamo i tasti dedicati per l'attivazione di Suoneria e modalità Non Disturbare. Cliccando sui tre pallini, spostati dal basso all'alto, si accede ai controlli avanzati, i quali rimangono invariati nelle funzionalità ma cambiando nell'aspetto.

Novità anche per la fotocamera

Con la MIUI 12.5 è previsto un redesign dell'app fotografica degli smartphone Xiaomi. Dovrebbe essere inclusa una visualizzazione grafica delle modalità a disposizione, dando modo all'utente di capire meglio quali funzionalità foto e video impostare.

Conversazione foto in PDF

All'interno della Galleria nella MIUI 12.5 sarà aggiunta la possibilità di convertire rapidamente le immagini contenuto in file PDF. Basterà prendere l'immagine desiderata e, dalla voce “Aggiungi ad album“, selezionare l'opzione “Crea PDF“.

Nuova interfaccia Cleaner

L'interfaccia della schermata Cleaner dovrebbe essere rinnovata con l'approdo della MIUI 12.5.

Altre novità della MIUI 12.5

Prendendo in esame le altre indiscrezioni, le novità della MIUI 12.5 includerebbero altre novità per gli smartphone Xiaomi. Si parla di nuove animazioni per lo sblocco con l'impronta digitale, nuove icone, notifiche Bubble di Android 11, modalità Super Resolution per la fotocamera, controlli vocali e nuova UI per la scansione QR.

… e la MIUI 13?

Ci teniamo a ricordarvi che il rilascio della MIUI 13 è ancora lontano nel tempo. Per quanto se ne sia già vociferato in più occasioni, la prevista data di rilascio la vede pubblica fra diversi mesi. Ma se foste comunque curiosi di saperne di più, vi ricordiamo che abbiamo parlato delle sue novità e degli smartphone che dovrebbero riceverla.

Quali modelli saranno aggiornati alla MIUI 12.5?

È ancora presto per dirlo con certezza. Xiaomi dovrebbe rilasciare nei prossimi mesi una roadmap o comunque una lista degli smartphone che saranno aggiornati alla MIUI 12.5. Ma possiamo comunque stilarne una provvisoria sulla base dello storico dei precedenti aggiornamenti dell'azienda. Ci teniamo a specificare che potrebbe subire delle variazioni e non è sicuro al 100% che i seguenti modelli saranno effettivamente aggiornati.

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Lite 5G, Mi 10 Youth Edition, Mi 10T/Mi 10T Pro, Mi 10T Lite, Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Explorer/Transparent, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer/UD, Mi 8 Se, Mi 8 Lite Note 10/Note 10 Pro, Note 10 Lite MIX 3, MIX 2S CC9, CC9 Pro, CC9e, CC9 Meitu Edition

Redmi K30 4G, K30 5G, K30 5G Racing, K30i 5G, K30 Pro, K30 Pro Zoom, K30 Ultra, K30S Note 9 4G, Note 9 5G, Note 9 Pro 5G, Note 9, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 8, Note 8T, Note 8 Pro, Note 7/7S, Note 7 Pro 10X 4G, 10X 5G, 10X Pro 9, 9 Prime, 9C, 9C NFC, 9A, 9AT, 9i, 8, 8A, 8A Dual/Pro

POCO F2 Pro, F1 X3, X3 NFC, X2 M3, M2, M2 Pro C3

Black Shark 3, 3 Pro, 3S, 2, 2 Pro



