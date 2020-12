Xiaomi migliora la privacy “mascherando” GPS ed info personali

La MIUI 13 è ancora all'orizzonte, ma nel frattempo Xiaomi non sta frenando la sua opera di miglioramento dell'attuale MIUI 12. Ogni mese vengono rilasciati aggiornamenti correttivi ed aggiuntivi per i vari modelli compatibili, forti anche del lavoro di testing svolto con il programma MIUI 12 Beta. Ad oggi l'ultima versione rilasciata è la MIUI 20.12.2, ma con la release precedente 20.12.1 è stata introdotta una novità per il GPS che non può passare inosservata.

Xiaomi pensa alla privacy con questa modifica dei permessi per il GPS

Quando si installano app sul proprio smartphone, queste possono chiedere al sistema autorizzazioni di varia natura, fra cui il permesso di utilizzare il GPS. E questo può comportare un rischio per l'utente meno esperto che così rischia di dare in pasto ad app di dubbia natura permessi che sarebbe meglio evitare di dar loro. Con Android 11 si cerca di porre un limite a ciò, introducendo il concetto di permessi una tantum e la revoca automatica dopo un lungo inutilizzo.

Con la MIUI 12 Beta versione 20.12.1 è stata aggiunto il cosiddetto “fuzzy positioning“, che altro non è che una localizzazione approssimata. Anziché dire ad un'app l'esatto punto geografico dove ci troviamo mediante localizzazione GPS, verrà fornita ad essa una posizione sommaria. Ciò si tradurrà in una localizzazione a zona e non a punto, come potete vedere nello screenshot qua sopra. Chiaramente ciò non varrà per app di navigazione satellitare come Google Maps, dove è ovviamente necessaria una posizione quanto più precisa. La scelta sarà affidata all'utente, il quale potrà decidere a quali app dare l'esatta posizione GPS e a quali quella “camuffata”.

Non solo: con le ultime versioni della MIUI 12 Beta viene aggiunta anche la funzione di “empty information authorization“. Attivando questa feature, un'app che chiede i permessi relativi ad informazioni personali otterrà indietro uno spazio bianco. Un modo alternativo per garantire i permessi per farla funzionare ma senza correre il rischio che questi dati finiscano in mani sbagliate.

