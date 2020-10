Xiaomi pensa alla MIUI 13 e alla regolazione della vibrazione

Di tanto in tanto, Xiaomi chiede ai propri fan che novità software vorrebbero vedere, in vista della futura MIUI 13. Per il momento, l'azienda si è pronunciata ufficialmente su come verranno migliorate le animazioni della UI. Visti i rumors che circolavano, ha prontamente smentito un rumor sulla presunta nuova schermata di spegnimento. Inoltre, si vocifera di una grande novità che potrebbe riguardare un'alternativa al portentoso Google Duplex.

LEGGI ANCHE:

MIUI 12 e 11: tutti i bug sugli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Xiaomi e MIUI 13: si pensa alla regolazione dell'intensità della vibrazione

Nell'ultima fase della Feature Requests From Mi Fan, Xiaomi ha nuovamente chiesto come potrebbe essere migliorata la MIUI. Non viene menzionata esplicitamente la MIUI 13, ma è indubbio che queste suggestioni vengano raccolte per le prossime versioni del proprio software. Come in passato, anche stavolta l'azienda ha lanciato un sondaggio per permettere alla community di scegliere a cosa dare la priorità. Le opzioni sono le seguenti:

Pattern e intensità della vibrazione

Utilizzo ad una mano facilitato per le aree “visualizzazione” ed “interazione”

Settaggi di permessi separati per i controlli biometrici

Gestures per l'utilizzo ad una mano

Il sondaggio si è concluso con la preferenza maggioritaria per la prima voce. Xiaomi potrebbe prendere in seria considerazione la possibilità di personalizzare la vibrazione dello smartphone. Se ciò avverrà con la MIUI 12 o la MIUI 13 non è dato saperlo, perciò non ci resterà che scoprirlo in futuro. Ecco quanto affermato da un moderatore Xiaomi:

“La funzione dovrebbe arrivare negli aggiornamenti futuri, ma non sappiamo se sarà disponibile nell'aggiornamento MIUI 12 o meno. Poiché questa richiesta di funzionalità non è solo per la serie Note 9, probabilmente la implementeranno nell'intera MIUI stessa e ci sono possibilità che sia supportata presto. Ma le nuove funzionalità devono essere testate prima dell'implementazione, quindi potrebbe richiedere del tempo. Rimanete sintonizzati“

Vi ricordiamo quello che potrebbe essere il possibile periodo di rilascio della MIUI 13.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu