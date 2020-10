In queste ore nel mondo tech, soprattutto quello asiatico, non si parla d'altro: Mate 40 è sulla bocca di tutti e punta a restarci. Non solo per le sue specifiche, per le sue promesse di longevità, ma anche per una serie di accessori Huawei molto interessanti, aperti con il dock di ricarica wireless ma proseguendo con una cover Flash LED, un power bank, due caricabatterie da auto e la rinnovata penna M-Pen 2.

Huawei Mate 40: ecco tutti gli accessori dedicati tra cover, caricabatterie auto, power bank 66 W e penna M-Pen 2

Partendo con la carrellata di accessori pensati per Huawei Mate 40, non possiamo non partire con la nuova penna M-Pen 2, che supporta 4096 livelli di pressione e sensibilità all'inclinazione. La batteria viene migliorata fino a 40 giorni di utilizzo e può essere ricaricata con tecnologia wireless. Purtroppo, il prezzo sarà tutt'altro che economico, visto che siamo sui 99 €. La cosa comoda è poterla utilizzare anche sui Mate 30 e MatePad Pro con EMUI 11.

Passiamo poi ai due caricabatterie da auto, i Huawei SuperCharge Car Charger 50 W wireless e 66 W cablato, entrambi quindi con ricarica ultra-rapida, con tanto di supporto per il cruscotto per il primo, in modo da utilizzare lo smartphone per la navigazione (qualcuno ha detto Petal Maps?), mentre l'altro è più standard.

Restando in tema di ricarica abbiamo poi il primo power bank di Huawei a 66 W da 12.000 mAh pensato proprio per il nuovo flagship. Per questi non si conosce purtroppo il prezzo di vendita.

Infine, una chicca per amanti della fotografia: per i Mate 40 e 40 Pro arriva la cover Ring Light Case, che fornisce un anello Flash LED in modo da illuminare totalmente la scena. La cover arriverà ad un prezzo consigliato di 69 € in tre colori diversi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu