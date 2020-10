Uno dei brand cinesi più completi per quanto riguarda il settore mobile è sicuramente Ulefone, che oltre ai suoi smartphone, anche rugged, ha lanciato la sua line-up di smartwatch, anticipata dal Watch GPS con Coupon e proseguita dal Watch e Watch Pro, dalle ottime specifiche e prezzo, già in pre-ordine su Banggood.

Ulefone Watch e Watch Pro: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi smartwatch

Design e Specifiche

Partendo dal modello base, l'Ulefone Watch è un prodotto di stile e colorato, con una cassa rettangolare. Passando alle specifiche, abbiamo un display da 1.3″ (240 x 240 pixel), una batteria da 210 mAh, oltre alla certificazione d'impermeabilità a 5 ATM, Bluetooth 4.2 BLE, sensori accelerometro, giroscopio e PPG per il monitoraggio cardiaco. Passando alle feature, abbiamo il monitoraggio per 9 attività motorie, frequenza cardiaco, del sonno, i passi, le calorie, la distanza ed il tempo di attività. Possibile gestire le notifiche e le chiamate in entrata.

Spostandoci invece al modello top Ulefone Watch Pro, si alza sicuramente il livello in quanto a specifiche: infatti, abbiamo un display da 1.55″ LCD, un cinturino anti-allergico, possibilità di utilizzare varie watch face, un monitoraggio per 14 attività motorie, impermeabilità fino a 5 ATM, monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale, del sonno e della fase REM, SpO2, ciclo mestruale, indice di stress e respirazione. La batteria è sempre da 210 mAh. Presenti Bluetooth 5.2, accelerometro e giroscopio. Supporto totale a notifiche e chiamate in entrata.

Ulefone Watch e Watch Pro – Prezzo e disponibilità

Attualmente i nuovi smartwatch Ulefone Watch e Watch Pro sono in fase di pre-ordine, anzi solo il modello base lo è attualmente su Banggood, mentre il modello Pro non è ancora presente ma il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 50 €. In ogni caso vi lasciamo il link al pre-ordine del Watch base.

