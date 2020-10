Xiaomi e MIUI 12: come creare PDF con Galleria e Mi Browser Pro

Xiaomi ha aggiunto una comodità non da poco nella MIUI 12, risolvendo il problema di come creare PDF con le app Galleria e Mi Browser Pro. La MIUI 12 continua così ad arricchirsi di funzionalità, per quanto in questo caso slegate dalla UI in sé in quanto introdotte con le due app in questione.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi vi chiede quali novità vorreste nella MIUI 12

Xiaomi: ecco come creare PDF più facilmente con Galleria e Mi Browser Pro nella MIUI 12

Nel caso dell'app Galleria, Xiaomi l'ha aggiornata alla versione 2.2.16.26, introducendo la possibilità di creare PDF dalle foto. Una feature utile soprattutto se si hanno scatti o immagini che è necessario convertire in PDF per comodità o per allegarli più facilmente assieme ad altri documenti. Per provarla vi basta scaricare l'app dal link qua sotto ed installarla sul vostro smartphone Xiaomi.

A questo punto vi basta aprire la foto interessata, cliccare sul tasto “More” in basso a destra e selezionare la voce “Create PDF“: il file verrà salvato all'interno della cartella Download. Tuttavia, essendo un'app tratta dalle release cinesi, può darsi che sulle ROM Global ed EEA non funzioni a dovere.

Scarica l'app Galleria 2.2.16.26

La funzione per creare PDF è stata introdotta anche nell'app Mi Browser Pro, a partire dalla sua ultima versione 12.6.5. In questo caso, l'utilità sta nel tramutare una pagina HTML in un PDF, anch'esso più comodamente allegabile in documenti. Una volta installata, andate alla pagina web che vi interessa convertire e cliccate su “Profilo” in basso a destra. Nella schermata che compare selezionate “Salva pagina” e nel menù seguente scegliete “Salva come PDF“. Anche in questo caso, il file PDF lo troverete nella cartella Download e la compatibilità non è garantita su ROM Global ed EEA.

Scarica l'app Mi Browser Pro 12.6.5

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu