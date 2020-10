iPhone 12 Pro è più resistente della media, ma non aspettatevi miracoli

Sin dalla sua presentazione, Apple iPhone 12 Pro ha fatto parlare di sé in termini di resistenza ed eravamo molto curiosi di vedere i test di JerryRigEverything. Qualcuno ha già saggiato la caparbietà del nuovo melafonino, forte di materiali più tenaci rispetto a quelli delle generazioni passate. Non soltanto il vetro frontale gode di un rivestimento Ceramic Shield, ma il frame laterale è assemblato in acciaio inox. I primi test si sono rivelati più che positivi, pertanto vediamo come si è comportato nelle mani di Zach.

JerryRigEverything mette alla prova la resistenza dei nuovi materiali usati da Apple su iPhone 12 Pro

Visivamente parlando, iPhone 12 Pro sfoggia un'estetica rinnovata in onore della celebre quinta generazione, con un look industrial apprezzato da molti. Le forme squadrate sono garantite dal succitato frame metallico, con un acciaio più difficile da scalfire e graffiare rispetto al più comune e morbido alluminio. Essendo più arduo da deformare, ciò fa sì che le cadute di iPhone 12 Pro siano meno al cardiopalma, mettendo più al sicuro il vetro da possibili rotture.

Siamo ben lontani da uno schermo infrangibile, un traguardo che potremmo non vedere mai, se non in un futuro più remoto. E per quanto riguarda i graffi? Il materiale utilizzato, il cosiddetto Ceramic Shield, prende il vetro tradizionale e gli aggiunge dei nano-cristalli ceramici che lo rendono più resistente. Tuttavia, il test sulla scala di Mohs eseguito da JerryRigEverything ha restituito un risultato positivo ma meno di quanto si potrebbe pensare. Solitamente gli smartphone con vetro Gorilla Glass si iniziano a graffiare al livello 6, con segni più evidenti al livello 7. Nel caso di iPhone 12 Pro, i primi graffi si intravedono già al livello 6, seppur con un impatto leggermente inferiore alla media.

