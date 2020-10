Aria malsana in Cina? “Colpa di Apple e dei nuovi iPhone 12”

Avreste mai pensato di associare Apple ed i nuovi iPhone 12 allo stato dell'inquinamento in Cina? Probabilmente no, ma un nuovo report di Morgan Stanley parla proprio di come l'operato di Cupertino incida nella qualità dell'aria cinese. Il contraccolpo dovuto allo stato pandemico dettato dal Covid-19 l'ha subito anche Apple, ritrovatasi a dover ritardare la presentazione dei nuovi melafonini. Nonostante ciò, l'azienda è riuscita nell'intento di produrre i nuovi prodotti su larga scala, in modo da soddisfare la richiesta nel globo.

Un report indica la produzione di iPhone 12 come uno dei fattori dell'inquinamento in Cina

Tuttavia, la produzione da parte di Apple dei vari modelli di iPhone 12 avrebbe comportato un maggiore inquinamento dell'aria in Cina. Basandosi sui dati rilevati da una piattaforma no-profit (controllo di temperatura, umidità, vento, ecc.), gli analisti di Morgan Stanley ha evidenziato un peggioramento in quelle città dove sono situate le parti della catena produttiva di Apple. Per esempio a Zhengzhou, uno dei siti più importanti per la sua filiera (tanto da essere definita la “città degli iPhone“), dove si sono innalzati i livelli di biossido di azoto.

Per quanto riguarda un'altra città importante quale Shenzhen, l'inquinamento ha visto un'impennata durante il mese di settembre, pur rimanendo sotto gli standard degli scorsi anni. Questo proprio a causa del Covid-19, che ha rallentato il mondo tecnologico non soltanto per Apple ma per un po' tutti i produttori. Altre città dove si sono registrati aumenti in concomitanza con la produzione di iPhone 12 sono Chengdu e Chongqing.

Per quanto il report di Morgan Stanley si concentri esclusivamente su Apple, sarebbe interessante avere una panoramica che riguardi anche altri produttori, in modo da avere un confronto. Il perché ci si concentri solo su Apple è probabilmente dettato sia dalla quantità di telefoni prodotti che dall'attenzione per l'ambiente che la società ha dimostrato in più occasioni.

Negli anni passati Apple è spesso stata nel mirino di organizzazioni come Greenpeace, venendo accusata di ledere l'ambiente in maniera impattante. Da qualche anno l'azienda di Tim Cook ha adottato una nuova linea, cercando di risultare quanto più eco-friendly possibile. Da qui deriva la scelta, per esempio, di privare i succitati iPhone 12 di un caricatore, novità che ha suscitato polemiche ma che potrebbe presto essere seguita da competitor quali Samsung.

