Dopo Xiaomi, anche Samsung “punzecchia” Apple e i nuovi iPhone 12

Continua la telenovela tra Apple e tutti gli altri produttori. Dopo l'annuncio dei nuovi iPhone 12, infatti, si sono scatenati i meme e gli sfottò nei confronti della casa di Cupertino in merito principalmente ad una questione: la mancanza del caricabatterie all'interno della confezione di questi nuovi prodotti. Xiaomi ha già voluto far sapere, con un pizzico di sarcasmo, che lei continuerà ad inserirli nel box di vendita. Anche Samsung, dunque, non si è lasciata scappare l'occasione di dire la propria.

Samsung prende in giro Apple

Dando un'occhiata sul profilo ufficiale Facebook di Samsung si nota subito la presenza di un post davvero curioso. Qui svetta l'immagine di un semplice caricabatterie da muro, che in basso viene accompagnato da una frase molto semplice: “Included with your Galaxy“. Da parte del brand sudcoreano, dunque, questa mossa è arrivata direttamente in risposta ad Apple, che con iPhone 12 ha deciso di non inserire più tale accessorio in confezione.

LEGGI ANCHE:

Recensione Samsung Galaxy S20 FE: la Fan Edition è l’S20 da comprare

Sembra che un po' tutti si stiano prendendo gioco di Apple per questo motivo, non solo Samsung. Qualche ora fa, infatti, Xiaomi ha fatto lo stesso. Potrebbe, però, ritorcersi contro tutto questo, dato che sappiamo bene come il brand con sede a Cupertino faccia tendenza. Ben presto, quindi, alcuni produttori potrebbero decidere di eliminare tale componente, anche in ambito Android, anche se al momento questa possibilità sembra essere più remota. Molti produttori, infatti, adottano sistemi di ricarica proprietari, come OPPO o OnePlus, e difficilmente rinunceranno alla possibilità di offrire ricariche veloci con i propri alimentatori.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu