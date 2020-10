Xiaomi, Huawei, OPPO non tengono il passo di Apple nel mercato degli smartphone

Non è facile giudicare dal punto di vista economico i mesi passati. A causa dell'epidemia di Coronavirus, infatti, molti produttori hanno sofferto alcune perdite, non riuscendo a tenere il passo di altri brand. Nello specifico, pare che Apple sia stata l'unica a contraddistinguersi con crescite considerevoli durante questo periodo, a dispetto di tutti gli altri che hanno accusato grosse difficoltà. Vediamo, dunque, quali sono stati questi numeri del mercato degli smartphone, riportati da Counterpoint Research.

Apple cresce, ma il mercato globale degli smartphone è in declino

Ovviamente suonano strani questi dati, ma Apple è riuscita a rimanere a galla nel periodo più brutto dell'anno. Non è riuscito lo stesso, invece, al settore globale degli smartphone, che invece continua inesorabilmente il proprio declino. Secondo Counterpoint Research, infatti, l'azienda di Cupertino ha continuato a fatturare con i propri iPhone grazie ad aclune scelte piuttosto fortunate. Con l'uscita di iPhone SE 2020, dunque, sono arrivati nuovi utili ed il brand è rimasto sulla cresta dell'onda, continuando a vendere.

Mentre in ambito Android tutti gli altri produttori non riuscivano a mantenere certi numeri di vendita, Apple riusciva a farlo. Motivo per cui è riuscita a superare il mercato globale degli smartphone con relativa facilità, totalizzando una crescita totale stimata del 4% entro la fine dell'anno. L'arrivo dei nuovi iPhone 12, dunque, non farà altro che incrementare l'interesse verso questo brand, che anche nel mare in tempesta non affonda mai.

