Il 29 settembre la divisione indiana di Xiaomi ha tenuto un evento particolarmente importante per gli appassionati del brand con un occhio di riguardo verso accessori e prodotti smart. L'azienda ha presentato ufficialmente il “nuovo” Mi Watch Revolve ed un rebrand di XiaoAI Art Speaker. Lo smart speaker è mosso – ovviamente – dall'assistente vocale dell'azienda, disponibile solo e rigorosamente in cinese. Tranquilli perché ora anche il mercato Global ha il suo Xiaomi Mi Smart Speaker, con tanto di Google Assistant: ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo arrivato e sul prezzo di vendita, insieme alle prime indiscrezioni per quanto riguarda l'Europa!

Aggiornamento 16/10: il nuovo accessorio di Xiaomi arriverà anche in Europa. Trovate tutti i dettagli su questa novità a fine articolo.

XiaoAI Art Speaker debutta in versione Global con Google Assistant come Xiaomi Mi Smart Speaker | Ufficiale

Design e caratteristiche

Come anticipato poco sopra, Xiaomi ha lanciato in India il nuovo Mi Smart Speaker, un altoparlante intelligente equipaggiato con Google Assistant e destinato al mercato Global. Non si tratta di una soluzione inedita, ma di un rebrand di XiaoAI Smart Speaker, che vedete in basso nella colorazione Silver (qui trovate tutti i dettagli sul modello cinese). A differenza di quest'ultimo, la variante indiana è disponibile nella sola colorazione Black.

Il dispositivo arriva con un look premium, con un corpo in metallo opaco (131 x 104 x 151 mm per un peso di 853 grammi), controlli a sfioramento ed una striscia LED lungo il perimetro superiore. All'interno trova spazio un altoparlante Full Range da 2.5 pollici e 12W. Presente il supporto all'audio DTS e Stereo 2.0, con la possibilità di collegare due speaker in contemporanea, con configurazione stereo. L'altoparlante smart offre due microfoni integrati nella parte superiore.

Connettività e pieno supporto a Google

Ovviamente grazie al supporto a Google Assistant, Xiaomi Mi Smart Speaker potrà essere controllo tramite i comandi vocali. Inoltre è presente la piena compatibilità con l'app Google Home. Lato connettività, il dispositivo offre sia il supporto al Bluetooth 4.2 che al Wi-Fi Dual Band.

Xiaomi Mi Smart Speaker Global con Google Assistant: prezzo e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Mi Smart Speaker con Google Assistant è stato lanciato in India al prezzo promozionale di 3.499 rupie, circa 40€ al cambio attuale. Il dispositivo sarà disponibile all'acquisto a partire dal 1 ottobre mentre successivamente il prezzo salirà a 5.999 rupie, circa 69€ al cambio. Al momento non è dato di sapere se lo smart speaker arriverà anche in Europa, ma teniamo le dita incrociate e restiamo in attesa. Speriamo in qualche sorpresa durante l'evento del 30 settembre!

Xiaomi Mi Smart Speaker in arrivo in Europa: dettagli e prezzo leaked | Aggiornamento 16/10

Il nuovo smart speaker della casa cinese è pronto a fare il suo ingresso trionfale anche in Europa: l'indiscrezione arriva dall'insider Roland Quandt, un'autorità del settore tech spesso super affidabile. Dopo un confronto con uno dei distributori europei del brand è arrivata da “conferma”: Xiaomi Mi Smart Speaker arriverà anche da noi e sarà proposto al prezzo di 52.99€. La cifra in questione fa riferimento al mercato spagnolo e molto probabilmente varierà in base al paese (infatti per il Portogallo si vocifera il prezzo di 59.95€).

Purtroppo non è dato di sapere quando arriverà effettivamente il rivale degli altoparlanti di Google (ricordiamo, avrà Assistant a bordo). Non appena ci saranno novità sulla data di uscita, ufficiali o sotto forma di indiscrezioni, provvederemo ad aggiornare questo articolo. Nel frattempo vi ricordiamo ancora una volta che il prezzo è frutto di un leak e che l'ultima parola spetta a Xiaomi.

