Google Maps sta cercando di aiutare la popolazione nel contrastare la diffusione del Covid-19, come dimostrano le ultime funzionalità integrate. Nelle scorse settimane abbiamo assistito all'introduzione della segnalazione di focolai di Coronavirus all'interno delle mappe del mondo. Il lavoro degli sviluppatori di Big G non si sono fermati qui, aggiungendo ulteriori informazioni utili a capire come muoversi nella propria città.

Google ha appena annunciato un nuovo aggiornamento per Maps, aggiungendo i dati raccolti per capire se un luogo è affollato in un determinato orario.

Attualmente è già possibile vedere questi dati, sia da Google che da Maps, ma è necessario scrollare in basso per trovarli nell'elenco delle informazioni di un dato luogo. Con questo aggiornamento, invece, sarà portato in prima schermata, permettendo agli utenti di sapere in tempo reale quanto sia affollato un posto.

Con il nuovo aggiornamento di Google Maps sarà introdotto anche una nuova sezione dedicata a “Salute e sicurezza“. Al suo interno sarà visibile se un luogo richiede la prenotazione, se la mascherina è obbligatoria (ad oggi in Italia è comunque obbligatoria per decreto), se lo staff la indossa e se c'è il rilevamento della temperatura. Inoltre, Google ha confermato di star pianificando l'utilizzo dell'assistente virtuale Duplex AI per chiamare i locali e chiedere se i dati siano stati aggiornati in merito alle norme vigenti.

