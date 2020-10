Google ha annunciato il debutto di una nuova feature di Assistant che farà piacere a tutti gli smemorati. Quante volte vi è capitato di pensare ad una canzone ma non ricordarvi il titolo? A me svariate volte: qualche volta sono riuscito a trovarla (spesso grazie ai colleghi musicisti), ma il più delle volte mi sono arrovellato in maniera vana per svariati minuti.

Google Assistant vi aiuta a trovare una canzone, vi basta fischiettarla

Da qualche anno è possibile scoprire il titolo di una canzone in riproduzione con app come Shazam ma anche lo stesso Google Assistant. Ma ciò è possibile soltanto se si ha a che fare con un file audio in riproduzione, la cui onda sonora viene captata e confrontata con quella nei database a disposizione. Ben diversa è la situazione se ci si affida unicamente ad una melodia che ci ronza nella testa.

A meno che non vi ricordiate di una porzione di testo e facciate una ricerca su Google, se l'unico indizio che avete è una melodia adesso potete fischiettarla o mormorarla ad Assistant. Per risolvere il dilemma dovete scaricare, installare ad aprire l'app principale di Google. Dalla schermata principale cliccate in alto a destra sull'icona del microfono e, dalla tendina che comparirà, sulla scritta “Cerca un brano“. Così facendo, Google Assistant si metterà all'ascolto: dopo circa 10-15 secondi di fischiettii, vi restituirà dei risultati quanto più vicini possibile alla melodia che avete cantato.

Chiaramente non aspettatevi un'infallibilità totale, anche perchè la buona riuscita della funzione “Sarabanda” di Assistant dipenderà dalla precisione che avrete nel canticchiare il motivo che vi ronza nella testa. Fra l'altro, vi ricordiamo che Google ha annunciato anche importanti novità in Maps per la salvaguardia dal Covid-19.

