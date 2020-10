Gli aspirapolvere sono ormai un accessorio ben più che trentennale e ben integrato nelle nostre case, tanto che hanno quasi del tutto sostituito le scope tradizionali. Quando però hanno una doppia funzione di lavapavimenti, come la scopa elettrica Xiaomi Deerma Mop DEM-TB900, sono ancora più utili, specie se vanno in forte sconto con l'offerta lampo su Cafago ad un prezzo top e spedizione da Europa gratis.

Xiaomi Deerma Mop DEM-TB900: la scopa elettrica lavapavimenti è in offerta lampo su Cafago

Il design della scopa elettrica Xiaomi Deerma in offerta su Cafago è molto semplice ma concreto e bello da vedere. Le funzionalità della DEM-TB900 inoltre sono davvero efficienti, proprio a partire dalla doppia azione che la rende una lavapavimenti, così da fare un a pulizia completa.

Quanto alla capacità di contenimento dello sporco e della polvere, la Xiaomi Deerma Mop DEM-TB900 arriva fino a 230 ml, mentre il serbatoio per l'acqua è da 280 ml. Questa scopa elettrica non si fa davvero problemi su ogni tipo di pavimento ed arriva ovunque, grazie alla testina flessibile. L'azione di nebulizzazione inoltre raggiunge fino a 1.10 metri. La spazzola rotante meccanica a rullo con setole morbide sottili riesce a pulire in profondità in tutti gli spazi in cui arriva.

La scopa elettrica lavapavimenti Xiaomi Deerma Mop DEM-TB900 arriva su Cafago in offerta lampo all'ottimo prezzo di 30.60 €, quindi con l'85% di sconto sul costo originale ed è spedita da Europa gratis.

