La compagnia cinese non si ferma e continua a puntare su soluzioni dedicate alla pulizia della casa. Dopo il modello Mijia 1C – particolarmente apprezzato dagli appassionati – ecco fare capolino il nuovo aspirapolvere ciclonico Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner K10, soluzione dal prezzo contenuto che riserva qualche sorpresa e che si presenta come un'alternativa abbordabile ai modelli top targati Dyson (da sempre nel mirino della casa di Lei Jun).

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner K10 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova Dyson low cost

Design e caratteristiche

Il nuovo aspirapolvere ciclonico il stile Dyson si configura in tutto e per tutto come il degno successore del già citato modello 1C. In termini di design, le differenze tra questo e Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner K10 sono minime, fatta eccezione per l'introduzione di un display LCD posizionato sopra l'impugnatura e varie migliorie sotto la scocca. Per quanto riguarda il pannello si tratta di uno schermo contenuto (ovvio) ma che consente si controllare il livello di potenza e l'autonomia; presente anche un pulsante touch per il blocco e lo sblocco. Le dimensioni sono di 1221 x 256 x 205 mm, per un peso di 3.7 Kg.

Potenza ed autonomia

Il dispositivo offre varie migliorie rispetto al precedente modello senza fili, a cominciare da un motore inverter ad alta velocità da 450W, con un sistema di filtrazione avanzato. Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner è in grado di raggiungere i 125.000 giri al minuto ed una potenza di 150 AW, intrappolando fino al 99.97% delle particelle di polvere (fino a 3μm).

La batteria è un'unità da 3.000 mAh, che consente di beneficiare di un'autonomia fino a 65 minuti in modalità risparmio energetico, 30 minuti in versione standard e 10 minuti alla massima potenza. Ovviamente non mancano i soliti accessori aggiuntivi (per la pulizia di tessuti, ad esempio).

L'altra novità rispetto al modello 1C è rappresentata dall'introduzione di un contenitore da 250 ml per l'acqua (con uno strato mop estraibile e lavabile), in modo da aspirare e lavare i pavimenti contemporaneamente. Si tratta di una feature abbastanza basilare, ma è comunque un'aggiunta gradita per una “passata veloce”.

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner K10: prezzo e disponibilità del nuovo aspirapolvere

Il prezzo dell'aspirapolvere Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner K10 è di 1.299 yuan, circa 164€ al cambio attuale. Il prodotto è stato lanciato tramite la piattaforma YouPin e come di consueto teniamo le dita incrociare affinché arrivi anche tra le mani di noi occidentali.

