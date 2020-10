MIUI 12 Beta: novità per migliorare gaming e Control Center

Non passa quasi giorno senza che Xiaomi apporti delle modifiche alla propria MIUI 12 Beta. Un trend che la community non può che apprezzare, trasformando la MIUI nell'interfaccia più frequentemente aggiornata di tutte. Nella scorsa giornata abbiamo parlato delle ultime modifiche apportate ad elementi quali USB, modalità DND, Sync UI e tastiera. Mentre adesso analizziamo altre modifiche, di cui parla anche il Feedback Team della Mi Community, relative a Control Center e Game Service.

Xiaomi aggiorna la MIUI 12 Beta, rinnovando gaming e Control Center

Partiamo con la MIUI 12 Beta che, nella sua ultima versione 20.10.28, riceve migliorie per il Game Service di Xiaomi. Osservando il changelog rilasciato, si menzionano ottimizzazioni per le attività in-game mostrate a display e risoluzione dei problemi di compatibilità, stabilità ed alcuni problemi software rilevati. Non è chiaro a cosa ci si riferisca con attività in-game visualizzate sul display. Solitamente dati che possono tornare utili in casi come questi possono essere gli FPS a schermo (comunque già attivabili), così come l'utilizzo di CPU e GPU.

Per quanto riguarda il Control Center, si tratta di una delle novità principali rilasciate con il major update della MIUI 12. A tal proposito, avete visto la guida per averlo su qualsiasi smartphone Android? Comunque, il Mi Community Feedback Team ha risposto ad uno dei dubbi sollevati dagli utenti in merito alle sue limitazioni. Rispetto alla canonica tendina delle notifiche, il Control Center non permette di attivare la visualizzazione del traffico dati consumato, ma è un qualcosa che verrà risolto nei futuri aggiornamenti. Non è dato sapere se bisognerà attendere la prossima MIUI 13 o se ne parleremo già con l'attuale 12/12.1.

